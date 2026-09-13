Dyson a retiré de la vente sa brosse à dents connectée CameraJet, lancée le 1ᵉʳ septembre à l’IFA de Berlin, en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Plusieurs utilisateurs ont signalé des surchauffes de batterie, des infiltrations d’eau dans le compartiment de charge et des arrêts complets de l’appareil à 479 euros, dix jours seulement après sa mise en vente.
10 petits jours et puis s’en va. Enfin, pas définitivement.
Comme on vous l’avait expliqué à son lancement, grâce à une caméra macro de 100 000 pixels, la CameraJet repère les zones de plaque dentaire et projette, en moins de cent millisecondes, un jet de bain de bouche depuis son réservoir anti-gravité de 12,5 ml. En direct, sans enregistrement, l’application MyDyson retransmet ces images.
Mais ça n’était pas ce genre de retours que faisaient les premiers clients. Sur Reddit et sur X.com, plusieurs propriétaires se plaignaient qu'après moins de trente secondes d’utilisation, l’appareil s’éteignait. Même rechargée, la CameraJet ne redémarrait pas. Chez d’autres, de l’eau s’infiltrait dans le compartiment de la batterie. Dès sa sortie, Consumer Reports a testé l'appareil pendant plusieurs jours. Sa sentence a été irrévocable. 10 jours après son lancement en grande pompe, la CameraJet n’est plus à la vente ni en France, ni chez la perfide Albion, ni aux États-Unis.
Aucun rappel officiel malgré les pannes signalées
Officiellement, pour Dyson il s’agit d’une rupture de stock due à une forte demande. Tout au plus l’entreprise admet-elle dans un communiqué qu’un nombre restreint de premiers lots de fabrication présentait un défaut de composant. Elle affirme avoir contacté directement les clients concernés et n’a pas publié de rappel de produit. Même son de cloche au Royaume-Uni et aux États-Unis. Rien non plus du côté de RappelConso, notre plateforme de signalement des produits dangereux.
D'’ailleurs, à l’heure où on écrit ces lignes, sur le site officiel, on trouve sur la fiche produit la mention « Bientôt disponible », avec une seule option de notification par e-mail.
Pourtant, d’après certains messages internes envoyés aux revendeurs Dyson, il s'agit plutôt d’un problème de surchauffe et de défauts liés au remplacement de la tête de brosse. Une cliente a raconté dans un avis client publié sur un site marchand, qu’une alerte de surchauffe était apparue après quelques minutes d’utilisation. L’appareil s’est ensuite arrêté complètement, en émettant un bip sonore toutes les quinze secondes. La recharge ne fonctionnait plus.
Six ans de développement pour dix jours de vente
Dyson a mobilisé 661 ingénieurs pendant six ans pour développer la CameraJet et a déposé 38 brevets, selon des chiffres communiqués au lancement du produit à l’IFA de Berlin. L’entreprise a recueilli, pendant cette période, 470 000 images dentaires pour entraîner l’algorithme de reconnaissance de la plaque. Le code du produit compte quelque 16 millions de lignes. Chaque tête de brosse intègre une puce RFID pour signaler le moment du remplacement, et le socle de charge remplit le réservoir en cinq secondes. Dyson recommandait par ailleurs l’usage de son dentifrice et de son bain de bouche, sans mousse, pour que le jet fonctionne normalement. Selon un essai clinique italien portant sur 60 participants, la plaque dentaire a diminué jusqu’à 58 % de plus avec la CameraJet qu’après un brossage manuel classique. Avec ce produit, Dyson entrait pour la première fois sur le marché des soins bucco-dentaires.
Le retrait de la CameraJet n’est pas le premier revers commercial de Dyson. En 2022, l'entreprise avait lancé le casque Zone. Il s’agissait d’un purificateur d’air portable doublé d'un dispositif audio. Dyson n’en avait écoulé que quelques milliers d’exemplaires avant de le retirer de la vente en 2025. « Complètement en avance sur son temps », avait déclaré Jake Dyson, ingénieur en chef de l'’entreprise.
En attendant que la CameraJet soit à nouveau « disponible », vous pouvez être prévenu de notre bon plan ci-dessous sur cette brosse à dents connectée.