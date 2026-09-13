Dyson a mobilisé 661 ingénieurs pendant six ans pour développer la CameraJet et a déposé 38 brevets, selon des chiffres communiqués au lancement du produit à l’IFA de Berlin. L’entreprise a recueilli, pendant cette période, 470 000 images dentaires pour entraîner l’algorithme de reconnaissance de la plaque. Le code du produit compte quelque 16 millions de lignes. Chaque tête de brosse intègre une puce RFID pour signaler le moment du remplacement, et le socle de charge remplit le réservoir en cinq secondes. Dyson recommandait par ailleurs l’usage de son dentifrice et de son bain de bouche, sans mousse, pour que le jet fonctionne normalement. Selon un essai clinique italien portant sur 60 participants, la plaque dentaire a diminué jusqu’à 58 % de plus avec la CameraJet qu’après un brossage manuel classique. Avec ce produit, Dyson entrait pour la première fois sur le marché des soins bucco-dentaires.

Le retrait de la CameraJet n’est pas le premier revers commercial de Dyson. En 2022, l'entreprise avait lancé le casque Zone. Il s’agissait d’un purificateur d’air portable doublé d'un dispositif audio. Dyson n’en avait écoulé que quelques milliers d’exemplaires avant de le retirer de la vente en 2025. « Complètement en avance sur son temps », avait déclaré Jake Dyson, ingénieur en chef de l'’entreprise.

En attendant que la CameraJet soit à nouveau « disponible », vous pouvez être prévenu de notre bon plan ci-dessous sur cette brosse à dents connectée.