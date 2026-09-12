Vous tombez sur une info tech qui mérite d’être partagée ? Avec Le Flux, les lecteurs de Clubic peuvent désormais proposer leurs trouvailles, voter pour celles des autres et, au passage, donner quelques idées à la rédaction.
Une bonne actu ne passe pas toujours par la rédaction. Clubic ouvre aujourd’hui Le Flux, un nouveau fil d’actualité communautaire dans lequel chacun peut découvrir les liens tech repérés par nos lecteurs. Le service est consultable par tous, mais il faut être connecté à son compte Clubic pour partager un lien, voter ou signaler une publication.
Vous trouvez une info pertinente, partagez-la avec la communauté
Le fonctionnement se veut volontairement simple : vous collez l’URL d’un article, puis une IA l’analyse avant sa publication. Elle vérifie notamment que le contenu est accessible, pertinent et bien lié à la tech. Le système repose actuellement sur GPT-5.6 Luna, retenu pour son efficacité et son coût contenu.
Une fois publié, un partage peut recevoir des votes positifs ou négatifs et être signalé. En cas de problème, l’équipe Clubic et les modérateurs disposent d’outils pour intervenir. Petit bémol toutefois, certains sites peuvent rester hors de portée du Flux. Quand leurs pages Web ne peuvent pas être consultées par notre IA, celle-ci est incapable d’en vérifier le contenu et le lien ne peut donc pas être publié. Vous recevrez une notification en ce sens.
Le Flux dispose également de son propre système de notifications : vous pouvez être averti lorsqu’un lien que vous avez partagé est publié, signalé, refusé ou supprimé. Ces alertes peuvent être configurées depuis les préférences de votre compte Clubic.
Et si plusieurs lecteurs remontent la même info, pas de doublon à l’écran : Le Flux regroupe les partages et signale simplement que la source a été proposée par plusieurs utilisateurs.
Pour accéder au Flux, rien de plus simple ! Vous trouverez un lien d'accès direct sur ordinateur, dans le menu supérieur, et sur mobile, dans la barre de navigation en bas de l’écran. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Les fondations d'un service destiné à grandir
Le Flux doit surtout devenir une nouvelle passerelle entre la communauté et la rédaction. Les sujets proposés pourront aussi nous servir de thermomètre pour repérer ce qui vous intéresse et nourrir nos propres articles.
Notifications encore plus personnalisées, meilleure intégration sur Clubic ou nouvelles interactions sont d'ores et déjà envisagées. Bref, les fondations sont posées. Un grand bravo à notre équipe de développeurs (par ordre d'apparition dans l'alphabet : Nicolas, Richard et Xavier). À vous maintenant de découvrir Le Flux et de partager votre avis, ici ou dans le forum.