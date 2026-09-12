Le fonctionnement se veut volontairement simple : vous collez l’URL d’un article, puis une IA l’analyse avant sa publication. Elle vérifie notamment que le contenu est accessible, pertinent et bien lié à la tech. Le système repose actuellement sur GPT-5.6 Luna, retenu pour son efficacité et son coût contenu.

Une fois publié, un partage peut recevoir des votes positifs ou négatifs et être signalé. En cas de problème, l’équipe Clubic et les modérateurs disposent d’outils pour intervenir. Petit bémol toutefois, certains sites peuvent rester hors de portée du Flux. Quand leurs pages Web ne peuvent pas être consultées par notre IA, celle-ci est incapable d’en vérifier le contenu et le lien ne peut donc pas être publié. Vous recevrez une notification en ce sens.

Le Flux dispose également de son propre système de notifications : vous pouvez être averti lorsqu’un lien que vous avez partagé est publié, signalé, refusé ou supprimé. Ces alertes peuvent être configurées depuis les préférences de votre compte Clubic.

Et si plusieurs lecteurs remontent la même info, pas de doublon à l’écran : Le Flux regroupe les partages et signale simplement que la source a été proposée par plusieurs utilisateurs.