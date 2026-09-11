Dans le détail, la campagne repose sur l’exploitation de CVE-2026-81578 et CVE-2026-82078, deux vulnérabilités divulguées fin août, affectant PaperCut NG et MF. L’attaquant a d’abord créé un laboratoire avec une version vulnérable du logiciel et un serveur Active Directory, puis testé ses exploits jusqu’à obtenir une exécution de code à distance et récupérer des identifiants.

En parallèle, il s’est servi de Netlas, un moteur de recherche spécialisé dans les systèmes exposés sur Internet, pour repérer les serveurs PaperCut accessibles en ligne. Le logiciel, utilisé pour gérer les impressions, les copies et les numérisations en entreprise, fonctionne souvent sur des serveurs Windows rattachés à Active Directory et s’exécute par défaut avec des droits très élevés. Une machine compromise pouvait donc lui permettre de progresser dans le réseau et d’atteindre des comptes plus privilégiés.

GreyNoise a finalement recensé au moins 440 instances PaperCut compromises au sein de 395 organisations réparties dans 48 pays. Des identifiants ont été récupérés sur 280 systèmes, et des secrets Windows ou Active Directory sur 147. Dans 12 cas, l’attaquant est allé jusqu’à obtenir les droits d’administrateur du domaine. L’éducation concentre près de la moitié des victimes, tandis que la France se classe au troisième rang des pays les plus concernés, à raison de 31 instances piratées.