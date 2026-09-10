Foire aux questions

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Que signifie une capacité de data center annoncée à 500 mégawatts (MW) ?

La puissance en mégawatts correspond à l’électricité que le site peut consommer en continu pour alimenter serveurs, réseaux, stockage et systèmes de refroidissement. 500 MW, c’est l’ordre de grandeur d’une grande centrale électrique dédiée à un usage industriel, ce qui permet d’héberger des dizaines de milliers de GPU selon la génération et la densité retenues. Cette valeur ne dit pas tout : l’efficacité énergétique (PUE), la part allouée au calcul vs au refroidissement et la disponibilité du réseau conditionnent la capacité réelle. Elle implique aussi des exigences lourdes côté raccordement électrique et sécurité d’alimentation (redondance, groupes électrogènes, batteries).

Pourquoi les data centers IA consomment-ils autant d’eau, même s’ils sont refroidis par l’air ?

Beaucoup de sites utilisent du refroidissement évaporatif ou des tours aéroréfrigérantes, qui dissipent la chaleur en évaporant de l’eau : c’est efficace, mais ça prélève une ressource locale. Même avec des solutions “air cooling”, l’eau peut rester nécessaire pour certains étages de refroidissement, le traitement de l’air ou les systèmes de secours. La consommation dépend fortement du climat, de la température de l’eau, de l’humidité et du choix technique (circuit ouvert/fermé, dry cooling, free cooling). Dans les régions froides, on peut réduire la consommation, mais pas l’annuler si l’architecture retient de l’évaporatif pour gagner en rendement.

Qu’est-ce que le “free cooling” et pourquoi un climat froid donne un avantage aux data centers ?

Le free cooling consiste à utiliser l’air extérieur (ou de l’eau naturellement froide) pour évacuer la chaleur, au lieu de s’appuyer principalement sur des groupes froids énergivores. Quand la température ambiante reste basse une grande partie de l’année, le data center peut diminuer sa facture électrique liée au refroidissement. Cela améliore généralement le PUE, un indicateur qui compare l’énergie totale consommée à celle utilisée par les seuls équipements informatiques. L’intérêt est particulièrement marqué pour l’IA, car les GPU dégagent beaucoup de chaleur et imposent des systèmes thermiques dimensionnés en conséquence.