Non, vous ne la retrouverez pas au pied du sapin pour Noël… En tout cas, pas pour Noël 2026 : la NEO-GEO AES+ est repoussée à septembre 2027.
La résurrection de la mythique console de SNK devra finalement attendre. Initialement attendue en novembre 2026, la NeoGeo AES+ ne débarquera qu’en septembre 2027, la faute à une demande bien plus forte que prévu et à des difficultés d’approvisionnement en composants.
La NeoGeo joue déjà à guichets fermés
Il faudra donc ranger les cartouches et patienter encore un bon moment. Annoncée comme l’un des événements rétro les plus étonnants de l’année, la NeoGeo AES+ ne respectera finalement pas son rendez-vous de novembre 2026. Plaion vient d’annoncer que sa console sera commercialisée le 16 septembre 2027, soit près de dix mois après la date initialement prévue.
Le plus amusant, dans cette histoire, est que le problème ne vient manifestement pas d’un désintérêt du public. C’est même tout l’inverse. La machine aurait suscité une demande dépassant largement les prévisions auprès des fans, des collectionneurs et des distributeurs. Une situation plutôt flatteuse pour une console qui, sur le papier, s’adresse pourtant à un marché de niche, comme en son temps la machine originelle.
Plaion n'annonce aucun changement : deux coloris de console restent prévus. © Plaion
Il faut dire que cette NEO-GEO AES+ n'a pas grand-chose à voir avec les jouets rétro dont nous abreuve des constructeurs pas toujours scrupuleux. Nous ne l'avons pas eu entre les mains, mais tout porte à croire que Plaion a voulu bien faire les choses en ressuscitant la Rolls des années 90 dans un format fidèle avec la possibilité de retrouver l’expérience des énormes cartouches AES et de profiter également de nouvelles éditions de jeux. Une sorte de voyage dans le temps parfaitement assumé et en y mettant les moyens.
Quand l'IA vient jouer les trouble-fêtes
Le succès commercial n’explique toutefois pas à lui seul ce spectaculaire report. Plaion pointe également les difficultés actuelles d’approvisionnement en composants, notamment du côté – attention, vous allez être surpris – des puces mémoire.
Alors c'est vrai, la NEO-GEO AES+ n'a rien d'un serveur dédié à l’intelligence artificielle. Elle est pourtant et bien malgré elle entraînée dans cette course à la moindre petite puce de mémoire et la frénésie autour de l'IA n'aide clairement pas les fabricants… de machines, aussi limitées soient-elles. La demande mondiale en composants nécessaires aux infrastructures d'IA exerce en effet une pression monumentale sur les chaînes d’approvisionnement.
Plutôt que de lancer sa console avec des stocks faméliques – comme certains grands noms ont pu le faire – et de laisser une partie des joueurs attendre que d'éventuels stocks se reconstituent, Plaion préfère patienter. L’objectif est à présent d’augmenter les capacités de production et de sécuriser suffisamment de composants pour organiser un lancement mondial plus ambitieux.
Pour les joueurs ayant déjà réservé leur machine, la nouvelle est au moins partiellement rassurante : les précommandes existantes resteront prioritaires et le tarif annoncé ne doit pas évoluer. Il faudra simplement faire preuve de la patience digne d’un collectionneur de NEO-GEO. Plaion profitera par ailleurs du Tokyo Game Show 2026, où la console pourra être essayée en avant-première, pour détailler cette feuille de route désormais appelée à s’étoffer.
Reste maintenant à voir si Plaion va profiter de ces dix mois supplémentaires pour apporter quelques améliorations au projet NEO-GEO AES+. Si le succès est effectivement au rendez-vous, se pourrait-il que de nouveaux jeux soient annoncés dans l'intervalle ? Quelques accessoires en plus pour accompagner un lancement qui semble donc devoir prendre une certaine ampleur.
Source : Plaion