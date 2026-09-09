Il faudra donc ranger les cartouches et patienter encore un bon moment. Annoncée comme l’un des événements rétro les plus étonnants de l’année, la NeoGeo AES+ ne respectera finalement pas son rendez-vous de novembre 2026. Plaion vient d’annoncer que sa console sera commercialisée le 16 septembre 2027, soit près de dix mois après la date initialement prévue.

Le plus amusant, dans cette histoire, est que le problème ne vient manifestement pas d’un désintérêt du public. C’est même tout l’inverse. La machine aurait suscité une demande dépassant largement les prévisions auprès des fans, des collectionneurs et des distributeurs. Une situation plutôt flatteuse pour une console qui, sur le papier, s’adresse pourtant à un marché de niche, comme en son temps la machine originelle.