Apple ne voulait pas trop fait monter les prix quand il a commencé à penser son premier iPhone pliable. Mais la crise de la RAM est depuis passée par là.
Aujourd'hui est un jour spécial pour tous les amoureux de la marque Apple. Avec cette keynote de rentrée 2026, la firme fondée par Steve Jobs va en effet présenter son tout premier smartphone plible, l'iPhone Ultra. Un appareil qui va évidemment attiser la curiosité, mais qui devrait aussi faire grincer des dents pour son coût exorbitant. Pourtant Apple à la base ne voulait pas faire (autant) exploser la facture !
Apple voulait lancer un iPhone Ultra à 1 999 dollars, avant la crise de la RAM
En ce jour de keynote, avec l'iPhone Ultra en star de l'événement, le journaliste de Bloomberg spécialiste d'Apple Mark Gurman nous propose un nouvel article dans lequel il retrace la conception de ce smartphone.
On y apprend ainsi que c'est en revenant d'Asie en 2020 et en observant l'engouement pour les nouveaux smartphones pliables Huawei et Samsung que Tim Cook a commencé à pousser pour la création d'un appareil similaire, estampillé Apple.
La même source nous apprend qu'à l'origine, Apple voulait lancer sur le marché un smartphone à 1 999 dollars. Mais depuis la pénurie de RAM, qui a fait exploser les prix des composants mémoires, Apple se tournerait plus vers un tarif de base de 2 199 dollars.
Un « iPhone Ultra » qui serait en fait un « iPhone Duo » ?
Un prix qui pourrait monter jusqu'à 3 000 dollars pour les configurations les plus puissantes. En comparaison, aux États-Unis, un iPhone 17 Pro Max est affiché à 1 099 dollars. De quoi donc potentiellement calmer un certain nombre d'ardeurs. Il faut noter que cette information vient confirmer une précédente rumeur selon laquelle la pénurie de RAM ferait aussi bien monter les tarifs des iPhone 18 Pro.
Enfin, le même journaliste fait une révélation de dernière minute. Alors que les rumeurs depuis plusieurs mois parlaient de ce smartphone pliable en le nommant « iPhone Ultra », Apple aurait en fait décidé de baptiser ce tout nouveau produit « iPhone Duo » - une référence évidente au fait que le smartphone possède un duo d'écrans. On attend maintenant de voir la réaction du public à un prix qui devrait lui aussi rentrer dans l'histoire.