En ce jour de keynote, avec l'iPhone Ultra en star de l'événement, le journaliste de Bloomberg spécialiste d'Apple Mark Gurman nous propose un nouvel article dans lequel il retrace la conception de ce smartphone.

On y apprend ainsi que c'est en revenant d'Asie en 2020 et en observant l'engouement pour les nouveaux smartphones pliables Huawei et Samsung que Tim Cook a commencé à pousser pour la création d'un appareil similaire, estampillé Apple.

La même source nous apprend qu'à l'origine, Apple voulait lancer sur le marché un smartphone à 1 999 dollars. Mais depuis la pénurie de RAM, qui a fait exploser les prix des composants mémoires, Apple se tournerait plus vers un tarif de base de 2 199 dollars.