Bouygues Telecom va devenir, dans quelques jours, le seul revendeur en France, hors Honor, des téléphones Magic V6 et 600 Pro. Une exclusivité qui doit permettre à l'opérateur de se démarquer sur le marché des smartphones premium.
Bonne nouvelle pour ceux qui attendaient des nouvelles des Magic V6 et 600 Pro d'Honor du côté des opérateurs français. Comme Clubic est en mesure de l'assurer ce mercredi 8 septembre 2026, c'est Bouygues Telecom qui a décroché l'exclusivité pour distribuer les deux téléphones sur sa propre boutique. L'opérateur promet des facilités de financement, une reprise de l'ancien mobile et un accompagnement pour faciliter la transition. De quoi mettre la main sur le pliant le plus fin du monde ou un clone d'iPhone à l'autonomie hors norme, sans passer par le site du fabricant.
Bouygues Telecom signe un accord d'exclusivité avec Honor pour le Magic V6 et le 600 Pro
Bouygues Telecom réussit un joli coup avec cet accord, puisqu'il devient le seul revendeur tricolore du Magic V6 et du 600 Pro, en dehors du site officiel de la marque chinoise Honor. Cette exclusivité totale sur deux smartphones aussi attendus, c'est assez rare.
Les clients pourront financer leur achat, faire reprendre leur ancien téléphone et profiter de l'accompagnement habituel de l'opérateur. « Nous permettons ainsi à nos clients de s'équiper des derniers modèles Honor à des conditions exceptionnelles, tout en bénéficiant de la qualité de service Bouygues Telecom », nous assure Marc Laurier, directeur marketing grand public de l'opérateur. Selon nos informations, les deux smartphones seront proposés à la vente sur le site internet de Bouygues Telecom dans les prochains jours tout au plus, peut-être même dès cette semaine.
Le pliant ultrafin d'Honor face au clone d'iPhone
Au rayon des pliants ultrafins, le Honor Magic V6 a de quoi impressionner. Il nous a agréablement surpris sur Clubic, du haut, si l'on ose dire, de ses 4 mm une fois déplié, et avec une batterie monstrueuse de 6 660 mAh, sans oublier la double certification IP68/IP69 (résistance à l'eau et à la poussière), une première sur ce format. Sous le capot tourne un Snapdragon 8 Elite Gen 5 flambant neuf, épaulé par 16 Go de RAM. Facturé 2 299,90 euros acheté seul, il vise les amateurs de technologie pointue, prêts à mettre le prix pour un appareil déjà crédité de 9/10 chez nous.
On imagine qu'au jeu des forfaits et autres reprises ou remises, le Honor Magic V6 sera accessible à des tarifs plus raisonnables chez Bouygues Telecom.
Le 600 Pro est plus accessible, à 999 euros. Il mise sur un argument totalement différent, qui est une autonomie de près de 35 heures en usage mixte, portée par sa batterie silicium-carbone, une technologie qui gonfle la capacité sans épaissir l'appareil. Le tout est propulsé par un Snapdragon 8 Elite et un triple capteur photo emmené par un module principal de 200 Mpx, rien que ça. Son design est assez proche des derniers iPhone, il ne passera sans doute pas inaperçu chez les puristes d'Apple. Il ne manque en tout cas pas d'atouts.