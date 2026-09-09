Le 600 Pro est plus accessible, à 999 euros. Il mise sur un argument totalement différent, qui est une autonomie de près de 35 heures en usage mixte, portée par sa batterie silicium-carbone, une technologie qui gonfle la capacité sans épaissir l'appareil. Le tout est propulsé par un Snapdragon 8 Elite et un triple capteur photo emmené par un module principal de 200 Mpx, rien que ça. Son design est assez proche des derniers iPhone, il ne passera sans doute pas inaperçu chez les puristes d'Apple. Il ne manque en tout cas pas d'atouts.