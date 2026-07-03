Un smartphone pliable sans les compromis habituels : telle est la promesse du HONOR Magic V6. Robustesse, autonomie, finesse et puissance ne sont plus des points de friction avec cet appareil.
Plus robuste, plus endurant, plus performant, plus intelligent… cette nouvelle génération pourrait bien faire craquer même les plus prudents.
Une offre de lancement à durée limitée
Avant d’entrer dans le vif du sujet, un mot sur le lancement : HONOR l’accompagne d’une offre spéciale pour le moins généreuse. Au programme, une remise de 600 € via des coupons, complétée par un pack d’accessoires :
- Le projecteur HONOR Choice Projector Air Pro d’une valeur de 249 € ;
- Le casque HONOR Choice VZ Sport Mate Headphones Pro d’une valeur de 199 € ;
- 2 ans de protection d’écran inclus.
Le HONOR Magic V6 fait tomber les derniers freins
Sur le papier, le smartphone pliable représente l’évolution naturelle de l’appareil mobile : il promet une polyvalence inégalée et l’accès à des usages jusqu’ici réservés aux tablettes.
Dans les faits, pourtant, certains points de friction ont longtemps tempéré cet enthousiasme. L’autonomie et la robustesse font notamment partie des aspects les plus perfectibles. La très bonne nouvelle, c’est que ce HONOR Magic V6, successeur du déjà très convaincant Magic V5, fait sauter l’ensemble de ces verrous.
Plus fin et pourtant plus robuste : comment est-ce possible ?
Un smartphone pliable doit répondre à deux contraintes qui se contredisent en apparence, une épaisseur limitée et une solidité renforcée. Pour y parvenir, HONOR a actionné plusieurs leviers à la fois :
- L’écran extérieur reçoit le traitement NanoCrystal Shield à base de nitrure de silicium. Plusieurs milliers de couches sont superposées pour apporter une meilleure résistance aux chocs et rayures.
- La charnière, l’une des pièces les plus sollicitées, est désormais certifiée pour 500 000 cycles d’ouverture et de fermeture, largement au-delà de ce qu’exige un usage intensif, même sur plusieurs années.
- La marque a également intégré un système d’amortissement interne, conçu pour disperser les forces en cas de chute ou d’impact.
- Le smartphone a été repensé dans sa globalité pour décrocher les certifications IP68 et IP69 et ainsi augmenter la résistance face à l’eau et la poussière.
- Enfin, l’écran principal intègre un verre flexible UTG de nouvelle génération, dont la résistance aux chocs progresse de 33 % par rapport à son prédécesseur.
Grâce à l’ensemble de ces technologies, le Magic V6 se montre plus robuste que jamais. Mais qu’en est-il de la finesse ?
Eh bien, il ne mesure que 4 mm d’épaisseur ouvert, et seulement 8,75 mm lorsqu’il est replié. Cela change la perception que l’on peut avoir d’un smartphone pliant. Au quotidien, cela se traduit par une utilisation plus naturelle, le smartphone tient bien en main, se glisse facilement dans une poche et reste discret, même lors d’un usage prolongé.
Un compromis sur la batterie ? Non
C’est l’autre point sensible des smartphones pliables : gagner en finesse sans pour autant sacrifier l’autonomie. HONOR contourne cette problématique en intégrant une batterie silicium-carbone, une chimie qui présente une densité énergétique supérieure aux solutions lithium-ion classiques.
Résultat, une capacité de 6 660 mAh, soit un gain de près de 15 % par rapport à la génération précédente, et surtout, une autonomie qui peut atteindre 24 heures. De quoi tordre le cou, une bonne fois pour toutes, à l’idée reçue selon laquelle finesse et endurance seraient incompatibles.
Le smartphone de la productivité
Avec un écran externe de 6,52 pouces de diagonale et une dalle principale déployée à 7,95 pouces, le HONOR Magic V6 offre un espace d’affichage particulièrement généreux. Que ce soit pour du multitâche, visionner des contenus, afficher des tableurs, des plans ou simplement échanger avec des collaborateurs, le confort est incomparable avec un smartphone classique.
Le confort de l’OLED… mais x2
Dans les deux cas, il s’agit d’une dalle OLED avec technologie LTPO 2.0, capable de faire varier le taux de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz. L’expérience visuelle gagne ainsi en fluidité, sans pour autant surconsommer l’énergie.
Et pour garantir une excellente visibilité en toutes circonstances, la luminosité grimpe jusqu’à 6 000 nits pour la dalle externe et 5 000 nits pour l’écran pliant. Des valeurs extrêmement élevées, qui assurent une lisibilité parfaite même en plein soleil !
Au passage, la nouvelle génération de verre flexible UTG permet de réduire de 44 % la visibilité de la pliure centrale. Un détail qui participe à rendre l’expérience encore plus agréable et rapproche un peu plus l’usage d’un smartphone pliant de celui d’un écran classique.
Un smartphone taillé pour l’IA
Intégrer une puce performante ne doit pas être un simple argument marketing destiné à valoriser le produit sur le papier. Il doit y avoir un objectif concret derrière : débloquer de nouvelles capacités, garantir une réelle efficacité dans le multitâche, ou encore permettre un traitement local plus rapide des tâches liées à l’intelligence artificielle.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : un gain de 20 % en monocœur par rapport à la génération précédente, de 10 % en multicœur et jusqu’à 23 % en rendu graphique. Le NPU n’est pas en reste avec un bond de 37 %, ce qui se traduit par des fonctions d’intelligence artificielle plus réactives.
Des fonctions IA au service de l’expérience
HONOR mise ici sur un écosystème logiciel enrichi par l’intelligence artificielle.
La présence native de l’assistant IA Gemini permet d’interagir en langage naturel avec l’interface, et ainsi de mieux gérer son flux de travail : prendre des rendez-vous, résumer rapidement des comptes rendus, ou encore répondre à des mails à la volée. À cela s’ajoute la présence d’agents IA spécifiques pour la traduction en temps réel, la sécurité, ou encore la création.
L’interface MagicOS 10 a également été peaufinée. Le mode multi-fenêtres permet d’ouvrir, d’organiser et de déplacer plusieurs applications simultanément. Et avec les systèmes HONOR Connect et HONOR Workstation, le Magic V6 est capable d’interagir et de se synchroniser avec l’écosystème Apple (iPhone, iPad, Apple Watch et macOS).