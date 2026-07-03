Un smartphone pliable doit répondre à deux contraintes qui se contredisent en apparence, une épaisseur limitée et une solidité renforcée. Pour y parvenir, HONOR a actionné plusieurs leviers à la fois :

L’écran extérieur reçoit le traitement NanoCrystal Shield à base de nitrure de silicium. Plusieurs milliers de couches sont superposées pour apporter une meilleure résistance aux chocs et rayures.

La charnière, l’une des pièces les plus sollicitées, est désormais certifiée pour 500 000 cycles d’ouverture et de fermeture, largement au-delà de ce qu’exige un usage intensif, même sur plusieurs années.

La marque a également intégré un système d’amortissement interne, conçu pour disperser les forces en cas de chute ou d’impact.

Le smartphone a été repensé dans sa globalité pour décrocher les certifications IP68 et IP69 et ainsi augmenter la résistance face à l’eau et la poussière.

Enfin, l’écran principal intègre un verre flexible UTG de nouvelle génération, dont la résistance aux chocs progresse de 33 % par rapport à son prédécesseur.

Grâce à l’ensemble de ces technologies, le Magic V6 se montre plus robuste que jamais. Mais qu’en est-il de la finesse ?

Eh bien, il ne mesure que 4 mm d’épaisseur ouvert, et seulement 8,75 mm lorsqu’il est replié. Cela change la perception que l’on peut avoir d’un smartphone pliant. Au quotidien, cela se traduit par une utilisation plus naturelle, le smartphone tient bien en main, se glisse facilement dans une poche et reste discret, même lors d’un usage prolongé.