Proposées à 350 euros, ou 400 euros avec des verres photochromiques, elles misent sur l’affichage des données en temps réel sur les verres. Les Oakley Meta Vanguard, à 550 euros, privilégient caméra et informations vocales.

L’intérêt paraît donc plus net pour les cyclistes déjà équipés du matériel compatible et qui suivent régulièrement leurs données. Pour les autres, le budget dépendra des accessoires manquants, avec notamment un radar pour vélo avec feu arrière à ajouter pour bénéficier des alertes de circulation.