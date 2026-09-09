Le grenoblois Engo décline ses lunettes connectées pour la route et le gravel avec les engo3 Cyclist. Au programme, un masque élargi et des données dans le champ de vision, à condition d’avoir l’équipement qui va avec.
Le compteur de vélo monte à hauteur des yeux. Les lunettes connectées engo3 Cyclist affichent vitesse, fréquence cardiaque, puissance et alertes d’un radar Garmin Varia. L’objectif est de limiter les regards vers le guidon pour surveiller son effort ou l’approche d’un véhicule derrière soi.
Une monture élargie sur une base connue
L’évolution est d’abord physique. Les nouvelles lunettes sont 3 mm plus larges et 2 mm plus hautes que les engo3 classiques avec des branches adaptées au casque. L’affichage couleur, le double-tap et la compatibilité radar se retrouvent aussi sur les engo3 classiques.
Pour doser son effort dans une montée, les zones de puissance apparaissent sous forme de repères colorés. Engo annonce par ailleurs plus de 20 heures d’autonomie, contre 12 heures pour les engo2.
Un complément pour les cyclistes déjà équipés
Les lunettes récupèrent les données d’un compteur (à partir de Edge 530 et Edge Explore) ou d’une montre Garmin compatible ( Fenix 7, Fenix 8 et Forerunner 965 ). L’affichage des alertes de circulation nécessite également un radar externe compatible, comme le Garmin Varia, vendu séparément. La mesure des watts dépend pour sa part d’un capteur de puissance appairé au compteur ou à la montre. Les lunettes viennent donc compléter une installation existante.
Proposées à 350 euros, ou 400 euros avec des verres photochromiques, elles misent sur l’affichage des données en temps réel sur les verres. Les Oakley Meta Vanguard, à 550 euros, privilégient caméra et informations vocales.
L’intérêt paraît donc plus net pour les cyclistes déjà équipés du matériel compatible et qui suivent régulièrement leurs données. Pour les autres, le budget dépendra des accessoires manquants, avec notamment un radar pour vélo avec feu arrière à ajouter pour bénéficier des alertes de circulation.
- Un écran AMOLED vif et bien contrasté
- Des capteurs GPS et cardio de grande précision
- Une navigation toujours plus complète