De série, la Spring doit toutefois se contenter d’un chargeur AC de 6,6 kW. Pour ceux qui veulent davantage de polyvalence, Dacia propose un pack recharge rapide à 500€, disponible sur la finition Journey.

Celui-ci permet de profiter de la recharge AC 11 kW et surtout de la recharge rapide DC jusqu’à 50 kW, permettant de passer de 15 à 80% en seulement 28 minutes. La recharge bidirectionnelle V2L est également au programme.