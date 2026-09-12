Elle est (déjà) là ! La Dacia Spring change de génération et prend du muscle, sans renoncer à ce qui a fait son succès, à savoir un prix particulièrement accessible. Design, moteur, batterie, autonomie… Voici ce qui change sur la petite électrique.
Dacia passe à la vitesse supérieure avec sa Spring. Lancée en 2021 et écoulée depuis à plus de 210 000 exemplaires, la petite électrique (qui avait été teasée au tout début de l’été) revient avec une deuxième génération entièrement repensée. Et cette fois, elle quitte aussi la Chine pour être produite en Europe, en Slovénie.
Un look plus robuste et un gabarit qui grandit
La première chose qui saute aux yeux, c’est évidemment le nouveau design, comme évoqué par nos confrères d’Automobile-Propre. Dacia abandonne les rondeurs de l’ancienne Spring pour une silhouette plus anguleuse, plus affirmée, avec un capot presque plat, des épaules marquées et de larges protections noires sur les boucliers. La signature lumineuse reprend par ailleurs les codes visuels récents de la marque.
La Spring gagne aussi en dimensions puisqu’elle s’étire désormais sur 3,85 mètres, soit 15 cm de plus, tandis que sa largeur atteint 1,74 mètre. De quoi améliorer l’habitabilité tout en conservant un format parfaitement adapté à la ville. Le coffre grimpe à 337 litres, avec même un petit frunk (coffre avant) de 18 litres proposé en option (150€).
À bord, la Spring se veut plus moderne, et selon la finition, le conducteur dispose d’un combiné numérique de 7" (17,8 cm) et d’un écran central tactile de 10,1" (25,7 cm). Sur la version d’accès, Dacia mise sur son système Media Control, avec le smartphone qui vient prendre place directement sur le tableau de bord, tel une véritable interface de commande, pilotable notamment depuis les touches au volant.
L’autre particularité de cette nouvelle Spring concerne ses solutions de rangement. Dacia multiplie les espaces pratiques et adopte notamment le système YouClip (de la Twingo), qui permet d’ajouter différents accessoires sur plusieurs points de fixation.
En revanche, la Spring reste volontairement simple sur le plan de la modularité, puisqu’elle conserve une banquette arrière fixe à deux places, plutôt que des sièges indépendants et coulissants.
80 ch, 250 km d’autonomie et une recharge enfin plus polyvalente
Sous le capot, la nouvelle Spring adopte un moteur électrique de 60 kW, soit 80 chevaux, développant 175 Nm de couple. Associé à une batterie LFP de 27,5 kWh, il permet de parcourir jusqu’à 250 km selon le cycle WLTP. La consommation reste particulièrement contenue, avec seulement 12,7 kWh/100 km (en finition Journey).
De série, la Spring doit toutefois se contenter d’un chargeur AC de 6,6 kW. Pour ceux qui veulent davantage de polyvalence, Dacia propose un pack recharge rapide à 500€, disponible sur la finition Journey.
Celui-ci permet de profiter de la recharge AC 11 kW et surtout de la recharge rapide DC jusqu’à 50 kW, permettant de passer de 15 à 80% en seulement 28 minutes. La recharge bidirectionnelle V2L est également au programme.
À partir de 17 900€ en France
La nouvelle Dacia Spring est d’ores et déjà disponible à la commande en France. La gamme reste volontairement simple, avec deux finitions : Expression à partir de 17 900€ et Journey à partir 19 400€. Toutes deux disposent du même moteur de 80 chevaux et de la même batterie de 27,5 kWh.
À noter que la nouvelle Spring est éligible à la prime « Coup de Pouce » (dont le montant est lié au revenu fiscal de référence), laquelle s’échelonne de 3 620€ à 6 180€.
Et c’est sans doute là que Dacia réussit son principal tour de force, puisque malgré des dimensions en hausse, un équipement enrichi et une production désormais européenne, la Spring reste sous la barre symbolique des 18 000€ avant aides. De quoi conserver une place à part sur le marché des petites voitures électriques.