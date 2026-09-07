Mete Karslioglu a mené des recherches en ingénierie climatique au Centre for Climate Repair de Cambridge. Financé par l’agence britannique de recherche avancée ARIA, ce centre travaille sur des solutions climatiques expérimentales. Eric Nilsson a travaillé sur la microfluidique et le contrôle des gouttelettes d'eau. Les opérateurs d’ensemencement classique dispersent des particules d’iodure d’argent dans les nuages par avion. Selon Meteoric, la méthode ne recourt à aucun produit chimique et n’a pas besoin d’une nouvelle infrastructure au sol. Orienté vers l’ingénierie haute tension, le recrutement en cours laisse penser à un procédé électrostatique, sans confirmation officielle de la part de l'’entreprise.

En laboratoire, un prototype a dissipé 13 % de la couverture d’un nuage artificiel, précise notre confrère BGR. Ce résultat provient d'une chambre contrôlée. La technologie n'a pas encore été testée sur un nuage réel.

Selon Meteoric, la production annuelle des centrales solaires pourrait augmenter de 10 à 30 % grâce à ce procédé, avec des variations régionales aux États-Unis. Le gain serait de 30 % au maximum pour les fermes raccordées au réseau new-yorkais NYISO, de 22 % pour les zones PJM et MISO, et de 10 à 15 % dans les autres régions. Cette hausse serait comprise entre 4 300 et 24 150 euros supplémentaires par mégawatt et par an. L’exploitation des drones coûterait entre 26 et 52 euros de l’heure, contre plus de 1 725 euros de l’heure pour un avion conventionnel, selon ces estimations.

Par ailleurs, une autre jeune pousse du secteur climatique, Make Sunsets, disperse du dioxyde de soufre par ballon à 20 kilomètres d’altitude pour réfléchir la lumière solaire vers l’espace. Mais cette méthode est controversée, accusée par certains spécialistes d’abîmer la couche d’ozone. Le procédé de Meteoric ne largue en revanche rien dans l’atmosphère, et l’entreprise ne prévoit aucune infrastructure supplémentaire au sol.