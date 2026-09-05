Le juge confirme également que le juge n'a jamais apporté le moindre élément concret, ne serait-ce qu'un indice, un début de preuve, permettant de croire que le département cachait réellement des données auxquelles l'accès lui aurait été refusé à tort. Faute de mieux, sa requête est rejetée sans même passer par une audience publique. Mais le département ne sort pas indemne de son passage devant le tribunal administratif. Sa demande de sanctionner Alban pour recours abusif, ainsi que celle réclamant le remboursement de ses frais de justice, sont elles aussi rejetées. Décider d'infliger une amende pour recours abusif est une prérogative réservée au juge lui-même, qu'aucune des parties ne peut exiger en son nom. Même si le RGPD a un rôle de protecteur des données en Europe, il n'exonère pas de jouer correctement le jeu de la procédure administrative. Notre requérant en a désormais le cœur net.