Septembre est de retour, les cartables reprennent du service et les vacances semblent déjà si loin. Mais la rentrée ne signifie pas forcément mettre le gaming de côté, et pour accompagner cette période propice au renouvellement du matériel, MSI met en avant plusieurs de ses PC portables gaming équipés de cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 50. De la machine pensée pour jouer en Full HD au véritable monstre de puissance à la limite du déraisonnable, la sélection permet surtout de trouver une configuration adaptée à ses usages… Et à son budget.