La rentrée est souvent synonyme de nouvelles résolutions. Chez MSI, on préfère visiblement commencer l’année scolaire avec une bonne dose de puissance : plusieurs PC portables équipés de GPU NVIDIA GeForce RTX 50 profitent actuellement d’offres particulièrement intéressantes.
Septembre est de retour, les cartables reprennent du service et les vacances semblent déjà si loin. Mais la rentrée ne signifie pas forcément mettre le gaming de côté, et pour accompagner cette période propice au renouvellement du matériel, MSI met en avant plusieurs de ses PC portables gaming équipés de cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 50. De la machine pensée pour jouer en Full HD au véritable monstre de puissance à la limite du déraisonnable, la sélection permet surtout de trouver une configuration adaptée à ses usages… Et à son budget.
MSI Cyborg 17 : le grand écran gaming passe sous la barre des 1 300 €
Pour commencer cette sélection, le Cyborg 17 joue la carte du rapport équipement/prix. Son écran Full HD de 17,3" profite d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une caractéristique particulièrement appréciable dans les jeux où la fluidité compte autant que la définition. Sous le capot, on retrouve un Intel Core i7-13620H, 16 Go de mémoire vive (extensible jusqu’à 96 Go) et un SSD de 1 To, associés à une NVIDIA GeForce RTX 5050 avec 8 Go de mémoire GDDR7.
Le Cyborg 17 conserve par ailleurs le design reconnaissable de la gamme, avec ses éléments translucides et son clavier RGB quatre zones. De quoi disposer d’une machine suffisamment polyvalente pour jouer, travailler ou retourner en cours sans forcément avoir besoin d’un second PC.
Et surtout, la rentrée fait baisser la facture, puisque le Cyborg 17 B13WEKG-262FR est proposé à 1 249 € au lieu de 1 599 € chez Boulanger, soit 200 € d’économie.
MSI Stealth 16 AI : un portable gaming qui soigne aussi l’affichage
Avec le Stealth 16 AI, MSI monte d’un cran et propose une machine qui cherche davantage l’équilibre entre puissance, mobilité et qualité d’affichage. Le PC embarque un Intel Core Ultra 9 285H, 32 Go de mémoire DDR5 et un SSD de 1 To. Sa GeForce RTX 5070 Laptop, basée sur l’architecture Blackwell, dispose pour sa part de 8 Go de GDDR7 et profite des technologies DLSS 4 de NVIDIA.
Mais c’est probablement son écran qui attirera immédiatement l’attention. La dalle OLED de 16" affiche une définition QHD+ de 2 560 x 1 600 pixels avec une fréquence de 240 Hz et une couverture de 100 % du DCI-P3. Autrement dit, ce Stealth 16 AI ne se contente pas de faire tourner les jeux, il entend aussi les afficher dans les meilleures conditions possibles.
L’autre bonne nouvelle, c’est que son tarif profite d’une remise conséquente pendant l’opération Back to School, avec un prix ramené à 2 199 € chez Fnac au lieu de 2 599 €, soit 400 € économisés.
MSI Vector 16 HX AI : quand le PC portable veut jouer dans la cour des grands
Le Vector 16 HX AI A2XWHG-472FR s’adresse à ceux pour qui le mot « performance » n’est pas simplement un argument marketing. La machine associe un Intel Core Ultra 9 275HX à une GeForce RTX 5070 Ti Laptop, avec 16 Go de RAM et 1 To de SSD. La carte graphique dispose de 12 Go de GDDR7, tandis que MSI annonce jusqu’à 205 W de puissance combinée CPU/GPU avec sa technologie OverBoost Ultra.
Le Vector 16 HX AI mise également sur un écran 16" QHD+ 240 Hz au format 16:10, couvrant 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. Deux ports Thunderbolt 5, une connectique complète et un système de refroidissement Cooler Boost 5 viennent compléter l’ensemble.
Une configuration particulièrement sérieuse, donc, qui devient un peu plus facile à envisager avec l’offre actuelle de LDLC, à savoir 2 149,95 € au lieu de 2 399 €.
MSI Vector 16 HX AI RTX 5090 : la rentrée, mais avec le très gros calibre
De son côté, le Vector 16 HX AI A2XWJG-494FR passe à la vitesse supérieure avec une GeForce RTX 5090 Laptop, accompagnée de 32 Go de mémoire DDR5 et d’un SSD de 1 To. Le GPU peut compter sur un total de 24 Go de GDDR7, tandis que la technologie OverBoost permet d’aller jusqu’à 240 W pour le couple CPU/GPU.
Le processeur Intel Core Ultra 9 275HX, son écran QHD+ 240 Hz de 16« et sa compatibilité Wi-Fi 7 complètent une fiche technique qui ne fait franchement pas dans la demi-mesure. Incontestablement le genre de PC portable que l'on choisit moins pour « faire tourner quelques jeux à l’occasion » que pour disposer d’une véritable machine de guerre capable d’encaisser les usages les plus exigeants.
L’offre Intel permet de récupérer Star Wars: Galactic Racer et Tomb Raider: Legacy of Atlantis jusqu’au 13 septembre, tandis que Control Resonant est offert par NVIDIA jusqu'au 29 septembre, selon les conditions des opérations.
Avec sa sélection Back to School, MSI prend le soin de couvrir un spectre particulièrement large : du Cyborg 17 et sa RTX 5050 au Vector 16 HX AI équipé d’une RTX 5090, en passant par les RTX 5070 et RTX 5070 Ti. De quoi transformer la rentrée de septembre en un prétexte tout trouvé pour renouveler son PC portable, non ?
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