La plus critique des deux, CVE-2026-83548 (CVSS 10), touche WorkPlace, le portail web par lequel les utilisateurs accèdent aux ressources internes de leur entreprise. Elle repose sur une vulnérabilité SSRF qui permet à un attaquant de se servir du SMA1000 comme intermédiaire pour envoyer des requêtes vers des services auxquels il n’aurait normalement pas accès directement depuis Internet. Surtout, aucun compte ni mot de passe n’est nécessaire pour l’exploiter.

La seconde faille, CVE-2026-83549 (CVSS 7.8), touche cette fois la console d’administration du SMA1000. Son exploitation nécessite des privilèges administrateur, mais permet ensuite d’exécuter des commandes directement sur le système d’exploitation de l’appliance.

SonicWall a confirmé avoir observé l’exploitation des deux vulnérabilités au cours d’une même attaque. Le fabricant ne donne toutefois guère plus de détails sur la façon dont les assaillants les enchaînent, ni sur ce qu’ils font une fois l’équipement compromis.