SonicWall appelle ses clients à corriger sans tarder deux nouvelles failles zero-day qui touchent ses passerelles d’accès distant SMA1000. Les deux vulnérabilités sont déjà exploitées dans des attaques visant des équipements exposés sur Internet.
Nouvelle alerte concernant des équipements SonicWall. L’entreprise a confirmé l’exploitation active de deux vulnérabilités inédites affectant plusieurs modèles de sa gamme SMA1000, utilisés par les entreprises pour fournir un accès distant sécurisé à leurs réseaux et applications internes. Le fabricant a déjà publié un correctif et appelle ses clients à l’appliquer au plus vite, alors que l’une des deux failles atteint le score maximal de 10/10 sur l’échelle CVSS.
La solution tout-en-un pour protéger votre entreprise
Votre petite entreprise a de grandes ambitions. Protégez-là contre les pirates. Et développez sereinement votre activité !
Deux failles enchaînées pour compromettre les accès distants
La plus critique des deux, CVE-2026-83548 (CVSS 10), touche WorkPlace, le portail web par lequel les utilisateurs accèdent aux ressources internes de leur entreprise. Elle repose sur une vulnérabilité SSRF qui permet à un attaquant de se servir du SMA1000 comme intermédiaire pour envoyer des requêtes vers des services auxquels il n’aurait normalement pas accès directement depuis Internet. Surtout, aucun compte ni mot de passe n’est nécessaire pour l’exploiter.
La seconde faille, CVE-2026-83549 (CVSS 7.8), touche cette fois la console d’administration du SMA1000. Son exploitation nécessite des privilèges administrateur, mais permet ensuite d’exécuter des commandes directement sur le système d’exploitation de l’appliance.
SonicWall a confirmé avoir observé l’exploitation des deux vulnérabilités au cours d’une même attaque. Le fabricant ne donne toutefois guère plus de détails sur la façon dont les assaillants les enchaînent, ni sur ce qu’ils font une fois l’équipement compromis.
Un patch à appliquer au plus vite
Les failles concernent les SMA1000 6210, 7210 et 8200v. Les entreprises équipées de l’un de ces modèles doivent donc appliquer rapidement le correctif publié par SonicWall. Les VPN SSL intégrés aux pare-feu du fabricant et les appareils de la gamme SMA 100 ne sont pas touchés.
SonicWall n’a pour l’instant publié ni indicateurs de compromission ni précisions supplémentaires sur les attaques observées. Les équipes de sécurité disposent donc encore de peu d’éléments pour déterminer si un équipement a déjà été compromis.
Si les administrateurs repèrent malgré tout des signes d’intrusion, la mise à jour ne suffira pas. Il faudra alors réinstaller complètement l’appliance, modifier les mots de passe des comptes utilisateurs et administrateurs, puis réinitialiser les jetons TOTP.
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.