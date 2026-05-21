Dans le détail, CVE-2024-12802 résulte de la manière dont les VPN SonicWall appliquent l’authentification multifacteur aux comptes issus de l’annuaire d’entreprise. Selon le format choisi au moment de la connexion, UPN ou SAM, le second facteur peut ne pas s’appliquer de la même façon. Avec un couple identifiant-mot de passe valide, un attaquant peut donc ouvrir une session VPN là où la MFA devrait l’arrêter.

SonicWall a publié son avis de sécurité en janvier 2025, avec des versions corrigées de SonicOS. Mais sur les équipements Gen6, la mise à jour ne suffit pas à supprimer le mauvais paramétrage. Il faut aussi reprendre la configuration LDAP à la main. Dans les environnements étudiés par ReliaQuest, cette étape n’avait manifestement pas été menée jusqu’au bout, ce qui a permis aux attaquants de contourner la MFA malgré l’installation du patch.

Une fois connectés au VPN, les attaquants ont cartographié les ressources accessibles, testé la réutilisation d’identifiants sur d’autres systèmes internes et tenté, dans au moins un environnement, de déployer Cobalt Strike ainsi qu’un pilote vulnérable destiné à affaiblir les protections EDR et antivirus. Ces actions rapprochent les intrusions observées des phases de préparation souvent documentées avant des attaques par ransomware.

Si vous administrez encore des SonicWall Gen6 et que la reconfiguration LDAP exigée par l’éditeur n’a pas été effectuée, il va falloir s’en occuper sans tarder. Il est aussi recommandé de surveiller les journaux d’authentification, notamment le signal sess="CLI" associé aux tentatives de connexion automatisées, de passer au peigne fin les droits liés aux comptes VPN, et d’envisager le remplacement de ces anciens modèles, les Gen6 ayant atteint leur fin de vie le 16 avril dernier.