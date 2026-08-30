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Renault, Peugeot ne trouve rien de mieux que d’installer des petits moteurs dowsizing sur des grosse voitures, mettre un 1,2litres sur une australe ou une 508, cela conduit inévitablement à une longévité réduite..

Un moteur 1,2l, c’est bon pour une citadine ( ou une moto).

Facile à comprendre qu’un petit moteur qui tourne vite va durer moins longtemps qu’un plus gros qui tourne lentement.

Mazda , Toyota continue avec des moteurs normaux, ( 1,8l sur une corolla par exemple ) avec des puissances spécifiques faibles , on voit le bilan… et ces 2 marques font des motorisations qui ne consomment pas plus.