Interrogés par Le Figaro, divers contrôleurs techniques mettent en avant la robustesse des véhicules Toyota, tandis que plusieurs classements confirment la solide réputation des constructeurs japonais.
Acheter une voiture pour la garder 10, 15 ou même 20 ans sans multiplier les passages au garage relève parfois du parcours du combattant. Pourtant, certaines marques semblent mieux armées que d’autres pour avaler les kilomètres. Cela serait notamment le cas de Toyota, régulièrement citée parmi les références en matière de fiabilité. Une réputation qui ne doit rien au hasard et qui séduit notamment les professionnels du transport.
Toyota, une réputation de fiabilité qui traverse les kilomètres
Divers contrôleurs techniques dressent un constat particulièrement flatteur pour Toyota. L’un d’eux explique avoir rencontré des modèles de la marque affichant jusqu’à 500 000 kilomètres sans problème majeur, tandis que certains véhicules concurrents peuvent montrer des signes de fatigue beaucoup plus tôt (quelques dizaines de milliers de kilomètres seulement).
La petite Yaris incarne particulièrement bien cette philosophie. Compacte, sobre et relativement simple dans sa conception, elle s’est imposée auprès de nombreux professionnels qui lui font subir un usage autrement plus intensif que celui d’un automobiliste lambda. Les taxis apprécient eux aussi depuis longtemps les modèles Toyota pour leur capacité à enchaîner les kilomètres.
Et la marque nippone n’est pas seule. Lexus, Honda, Mazda ou encore Subaru bénéficient également d’une solide réputation pour ce qui est de la robustesse. Année après année, on retrouve régulièrement la présence de plusieurs constructeurs japonais dans le haut des classements, avec plusieurs modèles particulièrement bien placés.
En Europe, certains constructeurs parviennent à tirer leur épingle du jeu, et Dacia et Skoda figurent généralement parmi les marques à considérer lorsque la fiabilité fait partie des priorités.
Renault, Peugeot, Volkswagen : attention aux mauvais élèves ?
À l’inverse, certains résultats viennent sérieusement nuancer l’image de plusieurs marques très populaires en France. Une enquête publiée en 2025 par Leocare, à partir de près de 10 000 demandes d’assistance, plaçait Renault, Peugeot et Volkswagen parmi les constructeurs associés au plus grand nombre de pannes.
Le top 10 comprenait également Audi, Ford, Opel ou encore Fiat. Bien sûr, un classement de sinistres ou de demandes d’assistance ne constitue pas, à lui seul, un véritable baromètre de fiabilité mécanique, puisque les volumes de véhicules en circulation, leur âge, et bien sûr leur utilisation peuvent fortement influencer les résultats.
Aucune marque n’est véritablement à l’abri d’une mauvaise série ou d'une motorisation problématique. Mais si l’objectif est avant tout de faire durer une voiture sur plusieurs centaines de milliers de kilomètres, il semblerait que les constructeurs japonais, et Toyota en particulier, conservent encore une petite longueur d’avance.
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