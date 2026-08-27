Auparavant, les smartphones d'entrée de gamme de Realme étaient vendus moins de 100 euros. Non exempts de petits bugs, ralentissements et d'une fluidité discutables, le constructeur lance un nouveau smartphone un peu plus musclé.
À quelques jours de la rentrée scolaire, Realme annonce son dernier modèle d'entrée de gamme, le C100. L'objectif du constructeur avec ce smartphone : conquérir les plus jeunes en proposant une autonomie XXL, mais également un tarif accessible.
Un smartphone robuste pour les jeunes
Si l'utilisation des smartphones et appareils connectés est désormais davantage encadrée dans les établissements scolaires, le smartphone peut toujours être utilisé hors des cours pour se divertir, s'occuper ou discuter. Justement, le fabricant cible les jeunes avec ce nouvel appareil, annoncé comme robuste.
Niveau conception, le Realme C100 est en effet certifié MIL-STD-810H, une norme militaire lui offrant une robustesse certaine. L'idéal pour les jeunes pas toujours attentionnés avec leur smartphone. L'appareil est certifié IP64, résistant aux éclaboussures, et dispose d'un système anti-vol dédié.
Des caractéristiques aussi solides
Le Realme C100 intègre une batterie de 6 600 mAh lui offrant une autonomie annoncée allant jusqu'à trois jours selon le fabricant. La puissance maximale de charge est de 45 watts. Sa durée de vie globale est estimée à six ans par le fabricant.
Le Realme C100 est également doté d'une dalle de 6,8 pouces avec une fréquence de 144 Hz, une première pour un smartphone de cette gamme chez Realme. Côté photo, il dispose d'un capteur principal de 50 mégapixels, et pour stocker toutes vos photos, d'une capacité de stockage extensible à 2 To via l'ajout d'une carte micro-SD. Le smartphone est compatible 5G.
Prix et disponibilité
Le realme C100 est décliné en deux coloris : Vert (Sprouting Green) et Violet (Blooming Purple). Il est commercialisé aux tarifs recommandés suivants :
- Version 128 Go : 239,99 €
- Version 256 Go : 259,99 €
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