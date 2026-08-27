Depuis la fin de l'année dernière, Link to Windows permet déjà de verrouiller un PC Windows depuis un téléphone Android. Le code de la dernière version de l'application, daté du 25 août 2026, contient un indicateur nommé isRemotePcControlsV2Enabled, actuellement désactivé, ainsi que les libellés pc_controls_restart_label et pc_controls_shutdown_label, correspondant aux commandes "Redémarrer" et "Éteindre". Deux autres libellés, pc_controls_update_and_restart_label et pc_controls_update_and_shutdown_label, indiquent que Microsoft prévoit aussi de combiner ces actions avec l'installation d'une mise à jour Windows en attente.

Chaque commande s'accompagne d'un message d'avertissement sur l'action enclenchée. Dans les commentaires du code, Microsoft prévient par exemple que redémarrer ou éteindre le PC à distance peut faire perdre un travail non enregistré, puisque personne n'est présent physiquement pour confirmer la sauvegarde des documents ouverts. La mise en veille, elle, coupe la connexion entre le téléphone et l'ordinateur. Une fois endormi, le PC ne peut donc plus être réveillé à distance, et il faut s'en approcher physiquement pour le rallumer. Si une mise à jour Windows est en cours d'installation au moment de la commande, un message spécifique prévient que l'opération pourrait interrompre son installation et faire perdre des données non sauvegardées.

Ce type de fonction reste peu répandu chez les systèmes concurrents. Chez Apple, il n'est pas possible d'éteindre ou de redémarrer un Mac depuis un iPhone sans passer par un outil de gestion de flotte réservé aux entreprises ou une app tierce de type Alfred Remote. Du côté d'Android, Samsung dispose de son application Galaxy Connect. Cette dernière semble toutefois présenter quelques bugs pour des tâches relativement basiques comme le copier-coller entre appareils.

Ces commandes ne sont pour l'instant accessibles à aucun testeur. D'ailleurs rien n'indique qu'elles seront prochainement activées. Microsoft a dans les cartons plusieurs travaux pour rapprocher Windows d'Android. En juillet dernier, l'éditeur prototypait une intégration native de Phone Link dans le shell de Windows 11, avec notamment une application Messages autonome accessible depuis le menu Démarrer. L'éditeur a par ailleurs ajouté récemment la possibilité de supprimer définitivement les anciens PC associés dans l'application, lesquels persistaient dans la liste des appareils liés.