Pour étayer le dossier, la Brigade de Recherche de Chinon a mené l'enquête en co-saisine avec la DDPP, épaulée par le Service national des Enquêtes et la Cellule de Renseignement Anti Fraudes économiques de la DGCCRF. Les perquisitions qui ont suivi, menées avec la Gendarmerie de Chinon et l'URSSAF sous l'autorité du parquet de Tours, ont permis de saisir des dossiers clients, trames d'appel, cartes professionnelles, échanges WhatsApp et données stockées sur les serveurs des entreprises. Tout cela a permis de mettre au jour un stratagème pensé dans les moindres détails, avec des cartes suggérant un lien avec un organisme public, et une confusion volontairement entretenue avec l'association des Compagnons du Devoir, sans oublier des paiements encaissés avant la fin du délai légal de rétractation.