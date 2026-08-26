Trois dirigeants d'un même réseau de rénovation énergétique ont récemment été condamnés à de la prison ferme par la justice française. Ils usaient de sociétés aux noms trompeurs, une arnaque organisée qui a fait de nombreuses victimes.
C'est sous couvert de fausses aides financières et de faux techniciens qu'un réseau de sociétés opérant sous les enseignes Compagnons de France, Ekonovia, CDF 49 ou encore CDF 86 démarchait les particuliers avec des méthodes bien rodées. À leur disposition, les escrocs avaient des cartes professionnelles trompeuses, un agrément RGE fictif, et ils entretenaient la confusion confusion avec l'association des Compagnons du Devoir. Oui, tout était pensé pour rassurer et convaincre. Mais après une enquête minutieuse de la Répression des fraudes (DGCCRF), qui a publiquement communiqué sur cette affaire à la mi-août, la cour d'appel d'Orléans a rendu son verdict fin juin 2026, un nouveau coup porté aux malfrats dans la lutte contre ces arnaques.
Comment un réseau d'escrocs piégeait ses victimes à coups de fausses aides
En 2023, les agents de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) d’Indre-et-Loire ont reçu une avalanche de signalements, notamment via la plateforme SignalConso, dont le rôle était déjà important à l'époque. Des consommateurs font alors état d'un démarchage à domicile insistant, d'aides financières mystérieusement bloquées et d'une pression commerciale à la limite du harcèlement. En croisant les plaintes, les enquêteurs dessinent la cartographie d'un montage de sociétés structuré autour d'une même figure dirigeante, même si, au final, ce sont trois dirigeants distincts, chacun à la tête d'une des sociétés du réseau, qui ont dû répondre de leurs actes devant la justice.
Comme souvent, la machine est lancée avec un premier appel qui prévient le client que ses aides à la rénovation sont bloquées, avant qu'un « technicien » ne débarque pour expliquer que certains travaux, prétendument indispensables, permettront de débloquer les fonds. Sauf que ces aides n'existent tout simplement pas. Elles sont fictivement déduites du bon de commande, histoire de faire paraître la facture plus légère qu'elle ne l'est réellement.
Pour étayer le dossier, la Brigade de Recherche de Chinon a mené l'enquête en co-saisine avec la DDPP, épaulée par le Service national des Enquêtes et la Cellule de Renseignement Anti Fraudes économiques de la DGCCRF. Les perquisitions qui ont suivi, menées avec la Gendarmerie de Chinon et l'URSSAF sous l'autorité du parquet de Tours, ont permis de saisir des dossiers clients, trames d'appel, cartes professionnelles, échanges WhatsApp et données stockées sur les serveurs des entreprises. Tout cela a permis de mettre au jour un stratagème pensé dans les moindres détails, avec des cartes suggérant un lien avec un organisme public, et une confusion volontairement entretenue avec l'association des Compagnons du Devoir, sans oublier des paiements encaissés avant la fin du délai légal de rétractation.
Des peines de prison ferme pour siffler la fin de la partie
À la fin du mois de juin, la cour d'appel d'Orléans a rendu son verdict sur ce dossier. Les trois dirigeants ont respectivement écopé de trois ans, deux ans et demi et dix-huit mois de prison ferme, assortis d'un mandat de dépôt immédiat. À cela s'ajoutent 70 000 euros d'amende au total et une interdiction définitive de gérer une entreprise. Une lourde condamnation, qui montre que la justice prend désormais ce genre de dossier avec tout le sérieux nécessaire.
Une interdiction d'exercer toute activité commerciale ou liée au démarchage leur est également infligée pour cinq ans. La justice a par ailleurs procédé à une saisie pénale de biens immobiliers, de véhicules et de liquidités, pour un montant total de 700 000 euros. Notez que l'un des dirigeants a formé un pourvoi en cassation pour contester la saisie de l'un de ses biens immobiliers.
Avec l'essor des aides publiques à la rénovation énergétique, le secteur est devenu un vrai terrain de chasse privilégié pour les arnaqueurs. Depuis 2023, la DGCCRF a recensé plus de 150 000 signalements de consommateurs concernant des pratiques douteuses, un chiffre qui l'a poussée à muscler ses contrôles depuis plusieurs années déjà. Dans cette affaire précise, la sanction ne concerne pas que les trois dirigeants, puisque deux commerciaux et deux responsables chargés du démarchage téléphonique ont eux aussi été condamnés, à de la prison avec sursis cette fois. La DGCCRF assure qu'elle continuera de surveiller ce secteur de près en 2026, et rappelle aux particuliers victimes d'un démarchage suspect qu'ils peuvent signaler les faits sur la plateforme SignalConso.
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