Ils auraient ensemble mis en place un réseau clandestin dont l'objectif était de contourner les interdictions américaines d'exportation, pour envoyer des serveurs IA en direction de la Chine. Ils auraient ainsi, à l'aide de faux documents, passé commande auprès de Supermicro pour 130 serveurs B300, qui étaient indiqués comme devant être installés à Taïwan.

Sur ce total, 74 serveurs auraient réussi à passer à travers les filets, et, passant par des étapes intermédiaires (Japon, Indonésie, Hong-Kong), auraient finalement atteint la Chine. Les 56 autres, officiellement destinés au Japon, ont été bloqués par les douanes taïwanaises, qui avaient repéré des anomalies administratives importantes.

Les prévenus « se sont entendus à différents niveaux pour réaliser d'énormes profits, en exportant illégalement des serveurs haut de gamme, ce qui a alourdi les coûts de mise en conformité des entreprises et porté gravement atteinte à l'image internationale de notre pays », résume la Justice taïwanaise.