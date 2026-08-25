L'Agence nationale des fréquences a fait retirer du marché le collier GPS pour chien eSEEK GD03, jugé non conforme à la réglementation des fréquences radioélectriques, et commercialisé par une entreprise française.
Il y a quelques jours, l'ANFR a rendu publique sa décision concernant le collier GPS Hound Tracker GD03 de sa référence. Il s'agit d'un accessoire pour chien, vendu sous la marque eSEEK et commercialisé par la société Vaarrot Accessoires, basée dans le Jura. Au terme de ses investigations, l'Agence nationale des fréquences a été claire : le produit doit disparaître du marché français, à cause de divers manquements techniques suffisamment sérieux pour justifier un rappel officiel.
Un collier GPS pour chien vendu en France ne respectait pas la réglementation des fréquences
L'ANFR reproche à ce boîtier de chasse, censé simplement suivre toutou à la trace en pleine forêt, plusieurs entorses au règlement radioélectrique, au départ repérées dans le cadre de ses missions habituelles de surveillance du marché. Le collier utiliserait en effet des fréquences non autorisées. Il ne respecterait pas les conditions techniques d'utilisation de ces fréquences, et dépasserait les limites de puissance fixées par la loi. Pour l'agence, chargée du contrôle du spectre radioélectrique, c'est beaucoup trop.
La documentation technique du fabricant, la société chinoise Shenzhen Yixie Electronics, présentait elle aussi des lacunes. Par exemple, les procédures d'évaluation de conformité étaient incomplètes, et son dossier insuffisant pour prouver que l'appareil respecte les normes européennes. Mis bout à bout, tous ces éléments ont convaincu l'ANFR que ce produit n'aurait jamais dû franchir la frontière française.
Avec tous ces manquements, l'ANFR a d'abord demandé au fabricant de mettre son collier en conformité avec la réglementation en vigueur. Devant l'absence de réaction, l'agence a fini par adopter une décision officielle exigeant, purement et simplement, le retrait total du marché et le rappel de tous les exemplaires déjà vendus en France.
Que faire si vous possédez ce traceur ?
Pour les amoureux du détail, sachez que la décision ne repose pas sur un simple avis consultatif, mais elle s'appuie sur l'article R. 20-13-1 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE), qui oblige les distributeurs à retirer eux-mêmes un produit non conforme si le fabricant traîne des pieds. Précision utile, cette règle vaut aussi bien en boutique physique que sur les sites de vente en ligne.
La société Varrot Accessoires, qui on le rappelle a mis ce collier sur le marché français, est directement visée par cette procédure. L'ANFR précise d'ailleurs que ses agents continuent leurs contrôles sur le terrain, de façon à vérifier que le collier ne soit plus proposé à la vente, en magasin et sur les plateformes de e-commerce.
Si vous faites partie de ceux ayant équipé votre chien de chasse de ce traceur GD03, l'ANFR vous invite à vous rapprocher de votre point de vente pour connaître la marche à suivre. En attendant, mieux vaut privilégier des colliers GPS dont la conformité CE et la déclaration RED sont clairement affichées avant tout achat.
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