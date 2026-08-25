L'ANFR reproche à ce boîtier de chasse, censé simplement suivre toutou à la trace en pleine forêt, plusieurs entorses au règlement radioélectrique, au départ repérées dans le cadre de ses missions habituelles de surveillance du marché. Le collier utiliserait en effet des fréquences non autorisées. Il ne respecterait pas les conditions techniques d'utilisation de ces fréquences, et dépasserait les limites de puissance fixées par la loi. Pour l'agence, chargée du contrôle du spectre radioélectrique, c'est beaucoup trop.