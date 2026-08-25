Hugging Face concentre à elle seule une bonne partie des clés retrouvées. La plateforme, où circulent des modèles et des jeux de données pour l'entraînement de l'IA, en héberge 8 482 encore actives dans 3 394 jeux de données publics. C'est d'ailleurs là qu'on y trouve le plus souvent des clés racines (17,9 % du total). Ces jeux de données reprennent souvent du code source public tel quel, identifiants compris.

Ces clés ne sont pas seulement nombreuses, elles sont aussi vieilles, et personne ne les renouvelle. La moitié des identifiants encore valides ont été créés il y a plus de cinq ans, et seuls 25 sur 2 903 dataient de moins d'un mois. La fuite est donc presque toujours ancienne. AWS applique de son côté une politique de quarantaine automatique, "AWSCompromisedKeyQuarantine", dès qu'un identifiant exposé est détecté. Cela concerne 929 des 7 590 utilisateurs IAM actifs, mais 112 conservent une version de cette restriction qu'AWS n'applique plus depuis 2023, preuve que ces clés, signalées depuis au moins trois ans, fonctionnent pourtant toujours.

D'ailleurs, l'argent n'est pas surveillé de plus près. Sur les comptes pour lesquels le budget peut être consulté, seuls 9,5 % ont une alerte configurée, avec un plafond médian de 8 dollars. La dépense médiane est proche de zéro. Mais sur le seul mois de juillet, 50 comptes ont dépassé 1 000 dollars de facturation, 9 sont passés au-dessus de 10 000 dollars, soit 420 631 dollars cumulés sur l'échantillon analysé. Truffle Security recommande de supprimer les clés racine, de suivre l'ancienneté des clés IAM et de mettre en place une alerte de budget.