La validation finale a porté sur 132 personnes suivies pendant trente semaines à San Francisco, avec prises de sang à jeun à l'appui. Les chiffres publiés par les chercheurs Cassie Zhou et Ahmed Metwally donnent une erreur absolue moyenne de 2,15 points sur le taux de masse grasse. Un modèle fondé sur l'impédancemétrie, la technique embarquée dans les montres connectées, se contente de 2,91 points. La cohorte indépendante confirme l'ordre de grandeur, à 2,13 points.

Ce que le poignet ne peut pas mesurer

L'écart le plus parlant apparaît sur la détection de la résistance à l'insuline, ce dérèglement silencieux qui précède de plusieurs années l'apparition d'un diabète de type 2. À partir des seules données démographiques, âge, sexe et indice de masse corporelle, le classificateur atteint 0,692 sur l'échelle qui mesure sa capacité à séparer les cas des non-cas. En y ajoutant PhotoScan, il grimpe à 0,760, quand l'examen de référence par rayons X plafonne à 0,773. L'impédancemétrie des montres n'apporte, elle, aucune amélioration.

L'explication tient à ce que chaque méthode sait voir. Le capteur d'une montre connectée envoie un courant à travers le poignet et en déduit une masse grasse globale, sans rien dire de sa répartition. Or ce sont précisément les rapports de répartition qui portent l'information sur le risque métabolique. La photo fournit donc une donnée que l'impédancemétrie ne produit pas, ce qui suffit à expliquer l'écart de performance.

L'enjeu de santé publique justifie l'attention portée à ce type d'outil. L'étude OFÉO, menée en 2024 par la Ligue nationale contre l'obésité auprès de 10 410 adultes, chiffrait à 18,1 % la part des Français vivant avec une obésité. Cela représente près de dix millions de personnes, et la proportion approche un adulte sur deux en ajoutant le surpoids. Un dépistage précoce, sans prise de sang ni rayonnement, aurait de quoi séduire.

Google qualifie pour l'instant PhotoScan de prototype de recherche et n'annonce aucun plan de commercialisation, ce qui tempère nettement l'enthousiasme. Restera surtout à convaincre les utilisateurs de confier à Google des photos de leur corps, obstacle que les chercheurs identifient eux-mêmes en conclusion de leur article. Entre un indice de masse corporelle qui ne dit presque rien et un algorithme qui en dirait beaucoup trop, le curseur reste à placer.