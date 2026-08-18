Déplacer la production des Pixel hors de Chine ? C'est le pari que pourrait faire Google sans tarder, dès la prochaine génération de smartphones.
Google pourrait bien cesser toute fabrication de ses smartphones Pixel en Chine à partir de l’année prochaine. Le groupe américain, qui a progressivement étendu ses capacités de production au Vietnam et en Inde ces dernières années, aurait notifié à ses fournisseurs son intention de délocaliser l’assemblage de ses smartphones, montres connectées et écouteurs en dehors du territoire chinois à compter de 2027.
Le Vietnam comme nouvelle usine de Google
Cette décision s’inscrit dans la continuité d’un mouvement amorcé en janvier, lorsque Nikkei Asia révélait que Google développait et produisait ses Pixel 11 au Vietnam. Pour y parvenir, l’entreprise avait dû investir dans des équipements de test et des machines-outils, tout en ajustant et en validant ses processus de fabrication sur place, partant de zéro.
Le succès de cette opération aurait convaincu Google de la faisabilité d’une production locale pour ses autres catégories de produits. La fabrication de smartphones, plus complexe que celle des écouteurs ou des montres connectées, servirait ainsi de référence pour les autres appareils.
Google a une facilité par rapport à Apple
Une source citée par le média asiatique souligne que cette transition serait plus aisée pour Google que pour un concurrent comme Apple. En effet, Google ne commercialise pas ses Pixel en Chine. Par ailleurs, sa base d’utilisateurs reste limitée, ce qui réduit les contraintes logistiques. Google pourrait également s’appuyer sur l’écosystème de sous-traitance déjà établi au Vietnam par Samsung, un acteur majeur du secteur.
Parallèlement, Google aurait indiqué à ses partenaires une hausse prévue de 8 à 10% des expéditions de smartphones Pixel cette année, par rapport aux 12 millions d’unités écoulées en 2025. L’objectif serait d’inciter davantage d’utilisateurs à adopter les fonctionnalités d’intelligence artificielle de Gemini.
Pour limiter l’impact de la hausse des coûts des composants mémoire, le groupe aurait par ailleurs choisi de regrouper ses commandes de puces pour téléphones avec celles destinées à son activité cloud.
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