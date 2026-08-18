Google pourrait bien cesser toute fabrication de ses smartphones Pixel en Chine à partir de l’année prochaine. Le groupe américain, qui a progressivement étendu ses capacités de production au Vietnam et en Inde ces dernières années, aurait notifié à ses fournisseurs son intention de délocaliser l’assemblage de ses smartphones, montres connectées et écouteurs en dehors du territoire chinois à compter de 2027.