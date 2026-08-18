GIMP va introduire un nouveau format et améliorer le support des PSD

Le nouveau format de projet abandonne la structure binaire du XCF pour une organisation en XML compressé. Il s'agit d'une architecture proche de celle des fichiers .docx ou .zip, où chaque élément du document est stocké séparément dans une même archive. Concrètement, GIMP n'aura plus besoin de réécrire l'intégralité du fichier à chaque sauvegarde : seules les parties modifiées seront mises à jour. Cette architecture doit accélérer l'enregistrement des projets et permettre la sauvegarde automatique, qui sera donc plus simple à mettre en place avec cette nouvelle structure.

GIMP ne compte pas abandonner le format historique pour autant. Le logiciel continuera d'ouvrir les fichiers XCF dans toutes ses futures versions. Reste qu'une fois le nouveau format finalisé, il servira de référence aux prochaines fonctionnalités. Le XCF, lui, conservera un rôle de format de compatibilité pour les projets existants.