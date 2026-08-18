GIMP va introduire un nouveau format et améliorer le support des PSD

GIMP annonce le remplacement progressif du format XCF, utilisé depuis 1997, par une nouvelle structure de fichier basée sur une architecture XML compressée. L'équipe planche actuellement sur un lot d'améliorations pour la compatibilité PSD et l'édition non destructive.
Le format XCF, introduit depuis la création du logiciel, atteint ses limites sur les projets volumineux, notamment pour les futures fonctions multi-pages et d'animation prévues pour la version 3.6. Selon l'équipe de développement, la version 3.4, dont les premières briques arriveront avec la mouture de développement 3.3.2, doit répondre à ces contraintes.
Un format compressé pour succéder au XCF, sans le faire disparaître
Le nouveau format de projet abandonne la structure binaire du XCF pour une organisation en XML compressé. Il s'agit d'une architecture proche de celle des fichiers .docx ou .zip, où chaque élément du document est stocké séparément dans une même archive. Concrètement, GIMP n'aura plus besoin de réécrire l'intégralité du fichier à chaque sauvegarde : seules les parties modifiées seront mises à jour. Cette architecture doit accélérer l'enregistrement des projets et permettre la sauvegarde automatique, qui sera donc plus simple à mettre en place avec cette nouvelle structure.
GIMP ne compte pas abandonner le format historique pour autant. Le logiciel continuera d'ouvrir les fichiers XCF dans toutes ses futures versions. Reste qu'une fois le nouveau format finalisé, il servira de référence aux prochaines fonctionnalités. Le XCF, lui, conservera un rôle de format de compatibilité pour les projets existants.
La version 3.4 doit aussi améliorer la compatibilité avec le format PSD d'Adobe Photoshop, employé par une partie des personnes qui basculent vers GIMP. La prise en charge des descripteurs PSD permettra notamment de conserver des calques de texte modifiables, ainsi que certains calques de réglage et styles de calque récents. Un autre chantier porte sur l'édition non destructive, avec des filtres appliqués aux masques de calque et des dégradés modifiables sans altérer les données d'origine du calque.
La prochaine mouture embarquera aussi des boîtes de dialogue natives pour le choix des fichiers sous Windows et macOS, des curseurs vectoriels (SVG) adaptables à la taille d'affichage, ou un mélange spectral des pigments pour les pinceaux MyPaint. Notons aussi la correction d'un problème de performance qui ralentissait le dessin et le zoom lorsque le canevas était pivoté. Ces nouveautés arriveront progressivement avec la version de développement 3.3.2, avant la sortie de la version stable 3.4.
- Gratuit et open source
- Large choix de fonctionnalités avancées
- Compatible avec de nombreux formats
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