Il arrive régulièrement de devoir lancer un exécutable dont on ne sait pas grand-chose : un utilitaire trouvé sur un forum, la version d'essai d'un éditeur inconnu, un installeur téléchargé sur un miroir douteux. La réponse habituelle consiste à faire confiance à son antivirus, ce qui revient à vérifier l'identité d'un visiteur une fois qu'il est déjà dans le salon. Sandboxie propose depuis 2004 de traiter le problème dans l'autre sens.

Une couche d'interception plutôt qu'une machine virtuelle complète

Le logiciel place un pilote entre les applications et le système, puis redirige vers un dossier isolé toutes les écritures que le programme surveillé tente d'effectuer. Celui-ci croit modifier le disque et la base de registre, alors qu'il travaille sur une copie. Le principe rappelle le calque d'un logiciel de dessin : on peint dessus autant qu'on veut, l'image d'origine reste intacte, et jeter le calque annule tout d'un coup.

Un clic droit sur un fichier suffit à le lancer dans un bac à sable, matérialisé par un liseré jaune autour de la fenêtre. Vider la boîte efface l'intégralité des fichiers créés, des clés de registre écrites et des résidus laissés par une installation. Plusieurs bacs indépendants peuvent coexister, avec des règles distinctes sur l'accès au réseau, aux dossiers personnels ou aux périphériques. La navigation isolée, usage historique de l'outil, fonctionne avec n'importe quel navigateur, et l'ensemble se pilote depuis une interface Qt nettement plus lisible que celle de la version Classic.

Face à Windows Sandbox, la question des éditions et de la persistance

Windows possède depuis Windows 10 sa propre fonction Windows Sandbox, réservée aux éditions Pro, Entreprise et Éducation. Les possesseurs d'une édition Famille, soit une bonne part des machines grand public vendues en France, n'y ont tout simplement pas droit. Le bac à sable de Microsoft repose par ailleurs sur un conteneur Hyper-V complet, nettement plus lourd à lancer. Il détruit aussi intégralement son contenu à la fermeture, ce qui interdit de conserver un logiciel installé d'une session à l'autre. Sandboxie Plus tourne sur toutes les éditions, consomme beaucoup moins, et garde ses bacs aussi longtemps qu'on le souhaite.

L'histoire du logiciel mérite un mot au passage. Créé en 2004 par Ronen Tzur, il a été racheté par Invincea puis par Sophos, avant d'être libéré en avril 2020 quand ce dernier a cessé de le développer. Le développeur David Xanatos en a repris la maintenance dès le lendemain. Une nuance s'impose sur la gratuité. La version Classic est publiée sous licence GPL-3.0, tandis que la version Plus fonctionne sur un modèle ouvert, dont quelques fonctions avancées restent réservées aux soutiens financiers du projet. Le cœur reste gratuit, sans limite de durée et sans compte.