Deux raisons principales expliqueraient ce renoncement. D’une part, l’intégration d’un nouveau composant mécanique complexifie la fabrication, augmente le coût de production et épaissit le module photo, un compromis délicat à assumer dans un marché où la finesse des appareils reste un argument de vente. D’autre part, Samsung aurait jugé que l’effet fonctionnel de l’ouverture variable restait limité à l’échelle d'un capteur de smartphone, insuffisant pour justifier sa réintroduction.

Un responsable du secteur des composants électroniques cité par ETNews apporte un éclairage supplémentaire : la flambée récente du prix des puces mémoire aurait renforcé la pression tarifaire sur l’ensemble des autres composants d'un smartphone. Dans ce contexte, la performance photo ne figurerait plus parmi les critères prioritaires des consommateurs au moment de choisir leur téléphone, ce qui rendrait d’autant plus difficile la justification d'une technologie coûteuse et à l’utilité jugée marginale.

Apple, de son côté, aurait fait le pari inverse en misant sur cette même technologie pour ses iPhone 18 Pro et Pro Max. De quoi transformer l'ouverture variable en argument de différenciation exclusif pour la marque à la pomme, du moins jusqu’à ce que Samsung change à nouveau d'avis, comme il l'a déjà fait par le passé sur ce même sujet.