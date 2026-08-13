Un hacker dont le pseudonyme est ZeroBytes a revendiqué le mercredi 12 août sur un forum cybercriminel une attaque ayant touché la Direction générale des Finances publiques (DGFiP). Il affirme avoir réussi à compromettre des serveurs internes, et avoir pu accéder à un outil lui permettant d'effectuer des recherches sur les particuliers et les professionnels. Ce dernier explique avoir pu extraire 678 438 lignes de données.

FrenchBreaches, qui a pu jeter un œil à un échantillon, indique qu'à côté des informations plus bénignes et qui sont souvent dérobées lors d'un piratage (nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse postale et mail, numéro de téléphone...), on peut retrouver dans les données volées des informations beaucoup plus sensibles. Parmi celles-ci, la situation familiale, le nombre de personnes à charge, et surtout le revenu fiscale de référence et le taux de prélèvement à la source.