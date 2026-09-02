Privilégier du papier recyclé à 100 % pour les usages courants réduit la consommation de fibres vierges : sa fabrication nécessite jusqu'à 20 fois moins d'eau et 2 fois moins d'énergie que celle du papier vierge, pour une empreinte carbone réduite de 40 à 70 %. Choisir des cartouches et toners reconditionnés ou rechargeables limite les déchets électroniques. Opter pour du mobilier réparable, plutôt que jetable, prolonge sa durée de vie de plusieurs années. Un salarié consomme en moyenne 55 kg de papier d'imprimante par an, soit environ 50 feuilles par jour : à l'échelle d'une entreprise de 50 collaborateurs, substituer ce volume par du papier recyclé constitue donc un levier concret, et non un simple geste symbolique.

Chez Mondoffice, on indique que plus de la moitié des références du catalogue répondent déjà à des critères environnementaux et sociaux exigeants. L'enseigne propose notamment des gammes de papier 100 % recyclé certifiées Blue Angel et FSC Recycled, ainsi qu'une démarche interne certifiée ISO 14001, norme internationale qui encadre le management environnemental d'une entreprise, de la gestion des déchets à la réduction de sa consommation d'énergie.