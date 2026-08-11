Le Galaxy S26 FE s’était déjà dévoilé à demi-mot dans plusieurs fuites. Cependant, cette nouvelle fuite concerne cette fois-ci la totalité des caractéristiques du smartphone. Alors, quelle fiche technique pour le prochain milieu de gamme de Samsung ?
Le prochain smartphone de la gamme S Samsung devrait être le Galaxy S26 FE. Ce dernier devrait, selon la tradition du fabricant coréen, être lancé à la rentrée 2026. Avant de voir si c’est un achat pertinent, voici les caractéristiques que devrait adopter ce prochain smartphone « Fan Edition ».
Des caractéristiques qui rappellent son prédécesseur
Selon des informations disponibles, le Galaxy S26 FE embarquerait un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2 340 x 1 080 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1 900 nits.
Le téléphone serait doté de la puce Exynos 2500, accompagnée de 8 Go de RAM. Deux options de stockage seraient proposées au lancement : 128 Go et 256 Go.
Trois objectifs photo au dos
Côté appareil photo, le Galaxy S26 FE disposerait d’un APN à trois capteurs. Le capteur principal serait un 50 mégapixels avec un objectif grand-angle, une ouverture f/1,8 et une stabilisation optique de l’image.
Un second objectif ultra grand-angle viendrait compléter l’ensemble avec une ouverture f/2,2, tandis qu’un troisième capteur de 8 mégapixels offrirait un zoom optique x3 avec une ouverture f/2,4.
À l’avant, un capteur de 12 mégapixels (f/2,2) serait disponible pour les selfies. La caméra principale dorsale supporterait l’enregistrement vidéo jusqu’en 8K à 30 images par seconde, et la caméra frontale jusqu'en 4K à 60 images par seconde.
Une autonomie costaude, un poids sous les 200 grammes
L’appareil serait équipé d’une batterie de 4 900 mAh avec une charge filaire allant jusqu’à 45 W. Son étiquette EPREL mentionnerait une endurance de 1 200 cycles de charge, un chiffre comparable à celui des derniers appareils pliables de la marque, ce qui laisse supposer l’utilisation d'une batterie au silicium-carbone.
Au lancement, le téléphone tournerait sous One UI 9.0, basé sur Android 17. Ses dimensions seraient de 7,4 mm d’épaisseur pour un poids de 193 grammes.
Quand sera présenté le S26 FE ?
Comme à l’accoutumée, Samsung devrait présenter son nouveau smartphone courant septembre 2026. Rien n’a pour l’instant été confirmé par le fabricant.
Au regard de ces caractéristiques, le Galaxy S26 FE se distinguerait principalement de son prédécesseur, le Galaxy S25 FE, par son processeur plus récent et sa technologie de batterie. Les changements en profondeur resteraient mineurs.
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