Comme à l’accoutumée, Samsung devrait présenter son nouveau smartphone courant septembre 2026. Rien n’a pour l’instant été confirmé par le fabricant.

Au regard de ces caractéristiques, le Galaxy S26 FE se distinguerait principalement de son prédécesseur, le Galaxy S25 FE, par son processeur plus récent et sa technologie de batterie. Les changements en profondeur resteraient mineurs.