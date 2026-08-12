Faire tenir un Steam Deck dans une silhouette de Game Boy relevait davantage de la plaisanterie que du projet réaliste. Pourtant, un moddeur connu sous le pseudo u/PhyFawkes sur Reddit a réussi à démonter la console de Valve pour en réinstaller la carte mère, la batterie, les haut-parleurs et les commandes dans un boîtier vertical imprimé en 3D.

Baptisé SteamBoy, le prototype circule depuis quelques jours sur le subreddit r/SteamDeckModded. Et le plus étonnant n'est pas seulement que tout rentre. La machine fonctionne réellement. Quatre ans après la sortie du Steam Deck, et toujours sans successeur officiel en vue, certains ont visiblement décidé de fabriquer eux-mêmes la relève.