Un moddeur a réussi à loger l'essentiel d'un Steam Deck LCD dans un boîtier vertical imprimé en 3D. Le prototype fonctionne, chauffe raisonnablement, mais son écran AMOLED attend encore la pièce qui lui permettra de devenir réellement autonome.
Faire tenir un Steam Deck dans une silhouette de Game Boy relevait davantage de la plaisanterie que du projet réaliste. Pourtant, un moddeur connu sous le pseudo u/PhyFawkes sur Reddit a réussi à démonter la console de Valve pour en réinstaller la carte mère, la batterie, les haut-parleurs et les commandes dans un boîtier vertical imprimé en 3D.
Baptisé SteamBoy, le prototype circule depuis quelques jours sur le subreddit r/SteamDeckModded. Et le plus étonnant n'est pas seulement que tout rentre. La machine fonctionne réellement. Quatre ans après la sortie du Steam Deck, et toujours sans successeur officiel en vue, certains ont visiblement décidé de fabriquer eux-mêmes la relève.
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La carte mère du Steam Deck est plus petite qu'on ne le croit
Tout est parti d'un constat assez simple. Une fois débarrassée de son imposant châssis, la carte mère du Steam Deck occupe beaucoup moins de place qu'on pourrait l’imaginer. Restait ensuite à réorganiser l'ensemble dans un format vertical avec les joysticks, la croix directionnelle, la batterie et, surtout, le refroidissement entassés dans un volume bien plus réduit.
PhyFawkes a opté pour un ventilateur de 30 x 7 mm associé à un dissipateur thermique et à un support imprimé en 3D. Avec une baisse de tension de 50 mV appliquée au processeur et au circuit graphique, les températures se maintiendraient dans les 70°C sous Tunic et dans les 80°C sous Clair Obscur. Des chiffres encore raisonnables, sachant que le Steam Deck commence à réduire ses fréquences vers 100°C et s'éteint à 105°C.
- Tous les atouts du Steam Deck LCD
- Qualité de la dalle OLED 90 Hz
- Chauffe et autonomie optimisées
Un écran AMOLED VR qui attend son adaptateur
Le SteamBoy doit accueillir une dalle AMOLED de 1 200 points par 1 080 issue du monde de la réalité virtuelle, proche de celles utilisées sur les premiers casques HTC Vive. Sur le papier, le choix colle parfaitement au format compact de la machine. En pratique, cette dalle ne peut pas être raccordée directement à la nappe d'écran du Steam Deck. Le moddeur doit concevoir une carte adaptatrice, puis modifier le BIOS pour lui faire reconnaître sa définition d'affichage et sa fréquence de rafraîchissement.
En attendant, le SteamBoy fonctionne lorsqu'il est relié à un téléviseur, ce qui suffit déjà à prouver que le cœur de la console survit très bien à cette transplantation. PhyFawkes n'a annoncé aucune commercialisation et présente toujours le SteamBoy comme un projet personnel en chantier.
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