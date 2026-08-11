Depuis la mise à jour KB5101650, Windows 11 ne permet plus de créer un mot de passe image lors de la configuration d'un compte. Les personnes qui en possèdent déjà un conservent cette méthode de connexion, mais ne pourront plus la réactiver une fois supprimée.
Apparu avec Windows 8 en 2012, le mot de passe image permettait de déverrouiller un ordinateur en traçant une combinaison de gestes sur une photo personnelle, plutôt qu'en saisissant des caractères. Microsoft confirme la fin de cette option pour toute nouvelle configuration, au profit des méthodes d'authentification proposées par Windows Hello.
Une suppression discrète pour pousser Windows Hello
Le principe du mot de passe image reposait sur une photo choisie par l'utilisateur, sur laquelle il fallait tracer, dans un ordre précis et aux bons emplacements, une combinaison de cercles, de traits et de tapotements. Cette méthode se voulait une alternative à la saisie d'un mot de passe classique. Microsoft ne détaille pas les raisons précises de son retrait, mais évoque le renforcement de la sécurité dans ses notes de version. Une image fixe reste plus simple à contourner qu'une empreinte digitale ou un visage. Une combinaison de gestes peut être devinée ou observée plus facilement qu'un mot de passe complexe.
Le changement concerne les builds 26100.8875 (version 24H2) et 26200.8875 (version 25H2), diffusées avec la mise à jour de sécurité KB5101650 du 14 juillet 2026. La mention consacrée au mot de passe image n'a toutefois été ajoutée au journal des modifications que le 5 août dernier. Concrètement, les personnes qui utilisent déjà cette méthode ne sont pas concernées : elle continue de fonctionner normalement à chaque connexion. En revanche, l'option disparaît définitivement de l'écran des paramètres pour toute nouvelle installation, ainsi que pour quiconque la retire ou la désactive par la suite.
Microsoft continue donc de pousser les utilisateurs vers Windows Hello, que ce soit via un code PIN, la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale. En novembre 2025, Windows 11 avait commencé à intégrer directement les gestionnaires de mots de passe tiers dans Windows Hello, afin de centraliser l'authentification autour d'un facteur biométrique ou local plutôt que d'une combinaison saisie ou dessinée.
Pour les personnes qui utilisent encore un mot de passe image, aucune action n'est requise dans l'immédiat. L'authentification reste fonctionnelle tant que l'option n'est pas retirée manuellement. Ceux qui envisagent de réinitialiser leur PC ou de créer un nouveau compte devront en revanche se tourner vers l'une des options proposées par Windows Hello.
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