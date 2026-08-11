Le principe du mot de passe image reposait sur une photo choisie par l'utilisateur, sur laquelle il fallait tracer, dans un ordre précis et aux bons emplacements, une combinaison de cercles, de traits et de tapotements. Cette méthode se voulait une alternative à la saisie d'un mot de passe classique. Microsoft ne détaille pas les raisons précises de son retrait, mais évoque le renforcement de la sécurité dans ses notes de version. Une image fixe reste plus simple à contourner qu'une empreinte digitale ou un visage. Une combinaison de gestes peut être devinée ou observée plus facilement qu'un mot de passe complexe.

Le changement concerne les builds 26100.8875 (version 24H2) et 26200.8875 (version 25H2), diffusées avec la mise à jour de sécurité KB5101650 du 14 juillet 2026. La mention consacrée au mot de passe image n'a toutefois été ajoutée au journal des modifications que le 5 août dernier. Concrètement, les personnes qui utilisent déjà cette méthode ne sont pas concernées : elle continue de fonctionner normalement à chaque connexion. En revanche, l'option disparaît définitivement de l'écran des paramètres pour toute nouvelle installation, ainsi que pour quiconque la retire ou la désactive par la suite.