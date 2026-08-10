La moitié des entreprises européennes ne survivrait pas un jour à un kill switch américain

Près de trois entreprises sur quatre (73,9%) se disent au moins un peu préoccupées par un scénario de coupure gouvernementale de leur accès aux fournisseurs technologiques américains. Une entreprise sur vingt seulement dit n'éprouver aucune inquiétude. Ce niveau de préoccupation rejoint désormais celui suscité par les rançongiciels et les cyberattaques (74,9%). Mais ce qui a changé, c'est la perception de cette menace. Pour Raphaël Auphan, directeur des opérations de Proton, ce risque est désormais traité au même niveau d'urgence qu'une attaque criminelle.

La menace varie selon la taille de l'entreprise. Plus de la moitié des répondants (54,5%) affirment ne pas pouvoir maintenir leur activité au-delà d'une seule journée ouvrée sans accès à leurs outils cloud. Les deux conséquences les plus citées sont identiques dans les trois pays : l'impossibilité pour les équipes de travailler normalement et l'incapacité à répondre aux clients, chacune concernant 36% des répondants. Côté finances, la plupart des petites structures évaluent leur perte entre 5 000 et 9 999 euros pour une journée d'arrêt, contre 10 000 à 49 999 euros pour près de la moitié des entreprises de taille intermédiaire. Chez les grandes entreprises, 44,8% anticipent plus de 50 000 euros de pertes et 28,7% plus de 100 000 euros.

Alors oui, on l'aura bien compris, cette étude appuie bien évidemment le business de Proton, entreprise localisée en Suisse qui cherche à développer son modèle B2B depuis quelques années histoire de faire un peu d'ombre à Google et Microsoft.