EDF a mis en service la centrale de Golfech entre 1991 et 1994. Le site compte deux réacteurs à eau pressurisée de 1 300 mégawatts chacun, refroidis par l’eau de la Garonne au moyen de deux tours de refroidissement à tirage naturel. En 2025, la centrale a produit 11,4 TWh d’électricité, de quoi couvrir les besoins de 2,3 millions de foyers français, selon EDF. Depuis le 18 septembre 2006, un arrêté préfectoral autorise EDF à prélever cette eau et à y rejeter ses effluents liquides et gazeux pour l’exploitation du site.

Mais il y a une règle. EDF restitue l'eau utilisée pour le refroidissement à la Garonne, avec une élévation de température évaluée en moyenne à 0,2°C, précise l’entreprise dans un communiqué. Dès que la température moyenne journalière du fleuve, mesurée en aval de la centrale, dépasse 28°C, EDF doit moduler la puissance de ses réacteurs ou les arrêter temporairement, selon les besoins exprimés par RTE, le gestionnaire du réseau électrique national.

En 2023, le président de l’Autorité de sûreté nucléaire, Bernard Doroszczuk, a demandé que les études sur la prolongation de la durée de vie des réacteurs intègrent les conséquences du changement climatique sur le fonctionnement des centrales, notamment sur leurs conditions de refroidissement. Selon lui, les épisodes climatiques extrêmes sont appelés à se multiplier dans les années à venir. EDF a par ailleurs annoncé un plan d’investissement proche de 9 milliards d’euros, sur une période de quinze ans, destiné à adapter ses centrales aux effets du réchauffement climatique.

