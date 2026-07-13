Nmut

Les « clims mobiles », est-ce que ce sont vraiment des climatiseurs? L’efficacité et le rendement sont ridicules, ce sont surtout des refroidisseurs produisant un flux d’air frais très localisé. Au global ça irait même plutôt dans le sens d’un réchauffement du logement (aspiration d’air extérieur, chaleur du compresseur, tuyau d’évacuation non isolé, …)!

C’est clair qu’avoir 26°C alors que dehors il fait 40°C, c’est totalement utopique.

inconnu_de_passage: inconnu_de_passage: ne permet pas de régler une température au delà de 31⁰C…

Je confirme!

Mes télécommandes ne montent pas au delà de 31°C.

warburn: warburn: on va avoir le droit a une température pour la clim l été

On a déjà une recommandation pour l’été!

D’un autre coté quand tu vois la climatisation des bureaux, voir de certains magasins ou restaurants, quelque fois à 24°C quelque soit la température extérieure, ça doit être la même chose chez les particuliers alors que c’est un non sens (hors pathologie particulière)… Et c’est pire dans les hôtels, quand je suis en déplacement, j’ai remarqué que la clim est toujours à 21 ou 22°C, la température est quasiment toujours trop froide l’été! Pire, j’étais en Dordogne il y 2 semaines pendant les pointes à 42°C, il faisait un froid infernal en arrivant dans la chambre…

@Blade102

Problème de thyroïde ou ménopause?

Pas besoin de répondre, c’est pour la blague… Je précise pour éviter le bashing.

Andreia: Andreia: frein entre soi et la climatisation s’appelle la propriété et le second le budget

C’est clair que les proprios ne sont pas pressés de faire un investissement qu’il ne retrouveront pas sur les loyers et non imposé par la loi, surtout sur les zones tendues ou de toute façon il y aura toujours quelqu’un prêt à tout pour avoir un logemement.

Par contre pour le coût, ce n’est pas aussi cher (logement neuf) ou en remplacement d’une chaudière qui a lâché. Il faut aussi voir les économies à long terme d’une PAC, même avec la conso en climatisation qui explose (oui les 3 dernières canicules m’ont couté cher, surtout en heures pleines, en gros 70€ pour mai et juin…).

Andreia: Andreia: ceux qui sont largement mieux équipés et avec un matériel plus performant.

Le besoin en climatisation n’était pas flagrant jusqu’à maintenant, on est dans un pays normalement tempéré, on est pas au Texas ou dans un pays tropical… Dans le sud est (certes certainement une région plus riche que la moyenne), la climatisation est relativement répandue.

Après, la performance du matériel est la même, c’est partout la même chose, je ne comprends ta remarque.

Andreia: Andreia: un marché immature propice aux arnaques et conseils frauduleux.

Je suis d’accord. Quand je vois mes clients ou collègues qui me posent des questions sur ma clim (j’ai une pompe à chaleur installée depuis 18 ans) et me montrent des devis délirants, on sent les escrocs opportunistes…