Les batteries solaires Zendure peuvent désormais exploiter automatiquement le tarif dynamique du fournisseur Sobry. De quoi acheter l'électricité aux heures les moins chères sans vivre les yeux rivés sur les cours de l'énergie.
Acheter l'électricité quand elle coûte peu, puis la restituer dans la maison lorsque les tarifs grimpent. Zendure intègre l'offre de Sobry à son système de gestion énergétique pour automatiser cet arbitrage chez les particuliers équipés d'une batterie SolarFlow, tout en valorisant mieux leur surplus solaire.
Une batterie qui arbitre les prix à votre place
Les signaux tarifaires transmis par Sobry suivent le marché EPEX Spot et évoluent par tranches de quinze minutes. Le système de Zendure les croise avec la charge de la batterie, les habitudes du foyer et les prévisions solaires. ZENKI recharge alors depuis le réseau pendant les périodes bon marché, puis alimente le logement lors des pointes.
Tout l'intérêt tient à l'automatisation. La tarification dynamique récompense les foyers capables de déplacer leur consommation, mais devient vite contraignante lorsqu'il faut piloter soi-même chaque appareil. Ici, la batterie absorbe cette gymnastique. Sans engagement, l'offre Sobry nécessite un compteur Linky et son intégration est d'ores et déjà disponible dans l'application Zendure.
Avec cette offre, le fabricant de batteries annonce jusqu'à 625 euros économisés par an, soit jusqu'à deux fois le gain obtenu avec Tempo. Ce maximum repose toutefois sur une simulation précise : 6 000 kWh consommés annuellement, des panneaux photovoltaïques, 8,16 kWh de stockage (un système Solarflow 2400 avec deux batteries supplémentaires) et les prix observés entre avril 2025 et mars 2026. Le coût d’achat de la batterie n'est pas déduit. Le gain réel de cette offre est donc à prendre avec des pincettes, elle dépendra surtout du marché, de l'équipement et des usages domestiques.
Mais qui est Sobry ?
Encore peu connue du grand public, Sobry est une jeune pousse française portée par Yenka Energie et cofondée par Jérémy Assayag, ancien spécialiste des achats d'énergie dans l'industrie. L'opérateur commercialise ses contrats auprès des particuliers depuis 2025.
Ses offres SoCap et SoFlex répercutent les variations du marché EPEX Spot, tout en appliquant des plafonds de protection différents contre les flambées de prix. Elles peuvent donc profiter aux foyers capables de décaler leurs usages ou de stocker l'électricité lorsqu'elle est abondante, même si elles restent moins adaptées aux consommateurs recherchant une facture parfaitement prévisible.
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