Acheter l'électricité quand elle coûte peu, puis la restituer dans la maison lorsque les tarifs grimpent. Zendure intègre l'offre de Sobry à son système de gestion énergétique pour automatiser cet arbitrage chez les particuliers équipés d'une batterie SolarFlow, tout en valorisant mieux leur surplus solaire.

Une batterie qui arbitre les prix à votre place

Les signaux tarifaires transmis par Sobry suivent le marché EPEX Spot et évoluent par tranches de quinze minutes. Le système de Zendure les croise avec la charge de la batterie, les habitudes du foyer et les prévisions solaires. ZENKI recharge alors depuis le réseau pendant les périodes bon marché, puis alimente le logement lors des pointes.