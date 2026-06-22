Présenté pour la première fois en Europe, lors du salon Intersolar de Munich, le Solar Gazebo de Jackery veut convertir la pergola de nos jardins et terrasses en source d’énergie solaire pour nos foyers.
Le mobilier de jardin ne sert plus seulement à créer un coin d’ombre. Avec son Solar Gazebo et après ses tuiles solaires, Jackery veut faire de la pergola un nouvel objet énergétique pour la maison. Présentée cette semaine à Munich (certains avaient déjà pu l'apercevoir en janvier au CES de Las Vegas) dans le cadre du salon Intersolar 2026, cette structure de 4,5 x 3 mètres intègre directement des modules photovoltaïques sur sa toiture (poids aux alentours des 350 kg selon les informations communiquées en début d'année).
L'ambition de la marque est de pouvoir produire de l’électricité dans un espace de vie extérieur et sans que cela se voit trop. Jackery annonce ainsi une puissance pouvant atteindre les 2 000 watts, de quoi alimenter certains usages au jardin, mais aussi contribuer à la consommation du foyer si la pergola est associée à une batterie domestique.
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Une pergola pensée pour alimenter en électricité la maison
Le Solar Gazebo n’est pas présenté comme un simple support à panneaux solaires. Le fabricant sino-américain l’équipe de prises protégées IP65, d’un éclairage intégré et d’un auvent latéral rétractable, qui peut servir de coupe-vent ou même d’écran de projection. L’idée ici est de mêler confort, production d’énergie et usages extérieurs dans un même objet.
L’électricité produite peut être consommée directement ou stockée via des batteries domestiques comme celles de la gamme Jackery SolarVault 3 (batteries modulables de 2,52 à 15,12 kWh). Sur le papier, la pergola devient ainsi une petite centrale domestique, capable de produire en journée et de restituer l’énergie au moment où le foyer en a le plus besoin ou lorsqu'elle s'affiche au prix fort.
Signalons toutefois que cette pergola solaire ne débarquera pas tout de suite dans les jardins français. Jackery prévoit tout d'abord un lancement aux États-Unis au premier trimestre 2027, avec un prix évoqué entre 12 000 et 15 000 dollars, hors solution de stockage. Un déploiement progressif sur d’autres marchés, dont l’Europe, est ensuite envisagé.
Dommage que ce produit n'arrive pas plus tôt dans l'Hexagone, car avec l'ensoleillement actuel sur la France, le standard téléphonique de l'entreprise aurait probablement chauffé lui aussi...
Source : Jackery