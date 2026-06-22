Le mobilier de jardin ne sert plus seulement à créer un coin d’ombre. Avec son Solar Gazebo et après ses tuiles solaires, Jackery veut faire de la pergola un nouvel objet énergétique pour la maison. Présentée cette semaine à Munich (certains avaient déjà pu l'apercevoir en janvier au CES de Las Vegas) dans le cadre du salon Intersolar 2026, cette structure de 4,5 x 3 mètres intègre directement des modules photovoltaïques sur sa toiture (poids aux alentours des 350 kg selon les informations communiquées en début d'année).

L'ambition de la marque est de pouvoir produire de l’électricité dans un espace de vie extérieur et sans que cela se voit trop. Jackery annonce ainsi une puissance pouvant atteindre les 2 000 watts, de quoi alimenter certains usages au jardin, mais aussi contribuer à la consommation du foyer si la pergola est associée à une batterie domestique.