Foire aux questions

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Que signifie « réinjecter jusqu’à 800W dans le logement » avec une station électrique portable ?

Réinjecter 800W signifie que le système peut fournir au réseau domestique une puissance instantanée maximale de 800 watts, via une prise, pour alimenter une partie des appareils de la maison. Ce chiffre se distingue de la capacité de la batterie (en Wh) : 800W décrit "à quelle vitesse" on peut délivrer l’énergie, pas "combien" on en a en stock. En pratique, cela convient à des charges continues modestes (box, TV, frigo hors pic de démarrage), mais pas à des gros consommateurs (four, chauffe-eau). Il faut aussi tenir compte des pointes de démarrage de certains appareils (compresseur de frigo, micro-ondes), qui peuvent dépasser la puissance nominale disponible.

Comment fonctionne un système d’« autoconsommation avec stockage » pour un solaire de balcon ?

L’autoconsommation avec stockage consiste à utiliser l’électricité solaire sur place et à stocker le surplus dans une batterie plutôt que de l’injecter immédiatement sur le réseau. Le stockage permet de décaler l’usage : charger quand le soleil produit (ou quand l’électricité est moins chère) et décharger plus tard, quand la consommation du foyer augmente. Le pilotage se fait via un onduleur/convertisseur et une logique de gestion d’énergie qui arbitre entre production solaire, état de charge et besoins du logement. L’enjeu est d’augmenter le taux d’autoconsommation, c’est-à-dire la part de l’énergie solaire réellement consommée par le foyer, plutôt que perdue ou vendue à bas prix.

Qu’implique en France la « convention d’autoconsommation sans injection » (CACSI) avec Enedis ?

La CACSI est une démarche déclarative auprès d’Enedis pour les installations qui produisent de l’électricité et la consomment sur place, sans volonté d’injecter sur le réseau public. Elle sert à encadrer le raccordement et à s’assurer que l’installation respecte les règles de sécurité et d’exploitation du réseau, même si l’objectif est de ne pas exporter d’énergie. Si le système peut injecter du surplus, ou s’il modifie le circuit électrique de façon plus structurante, les obligations peuvent évoluer (procédure de raccordement, exigences de conformité, et parfois attestation Consuel). L’idée clé : "branché sur une prise" ne signifie pas "hors cadre", dès lors qu’il y a production et couplage au réseau domestique.