Avec le Balco Transfer Hub, les stations électriques portables peuvent devenir de petites batteries solaires domestiques, pilotées par une application et capables de réinjecter jusqu'à 800 watts dans le logement.
La batterie nomade n’a plus forcément vocation à dormir dans une cave ou dans le coffre d’une voiture entre deux voyages ou deux pannes de courant. Avec le Balco Transfer Hub, Bluetti propose un boîtier capable de relier intelligemment une station électrique portable dotée de panneaux solaires au réseau de la maison.
L'idée est simple. L'énergie solaire produite en journée peut être stockée dans une batterie déjà possédée, puis réutilisée le soir pour alimenter une partie des appareils du foyer, au moment où le kWh pèse davantage sur la facture d'électricité. La station que l'on emportait jusque-là en camping ou en week-end devient ainsi un tampon énergétique pour la maison.
Rentabiliser un peu plus l'achat d'une station portable
Présenté mi-mai à Paris, le Balco Transfer Hub veut transformer une station électrique portable associée à des panneaux solaires de balcon en batterie d’appoint pour la maison, via un branchement sur prise. Bluetti annonce la possibilité de réinjecter jusqu'à 800 watts dans le circuit domestique du domicile, une compatibilité avec ses propres modèles de batteries nomades, dont l'Elite 300 (l'un des tous derniers modèles de la marque), mais aussi avec des stations de marques tierces. Bien que ce soit une riche idée sur le papier, toutes les fonctions propres à la marque ne seront toutefois pas accessibles avec une batterie tierce (configuration et appairage automatiques, gestion intelligente de la charge/décharge, coordination multi-appareils, etc.).
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L'installation serait assez directe selon la marque. L'utilisateur n'aurait qu'à brancher le hub à une prise murale, relier sa batterie, puis connecter ses panneaux solaires à sa batterie (pas au hub, ce qui est important à savoir si vous possédez déjà une batterie nomade tierce, mais sans prise pour les panneaux solaires). La station portable pourrait ensuite contribuer à alimenter des appareils comme la box Internet, le réfrigérateur, le téléviseur, ou une partie de la consommation d'un appareil plus gourmand lancé au bon moment.
Le Balco Transfer Hub seul, puis relié à une station électrique portable. ©Mamy Ramanamisata pour Clubic
La vraie nouveauté ne tient donc pas seulement à la présence de panneaux solaires, mais à la manière dont le système pilote l'énergie. Bluetti explique que son hub peut tenir compte de plusieurs paramètres, comme la production solaire attendue, les prix de l'électricité ou les informations remontées par des prises et compteurs connectés. Ici, l'objectif est de charger la batterie quand l'énergie est disponible ou moins chère, puis de la solliciter au moment le plus utile pour la maison.
Le boîtier peut aussi s'intégrer à des écosystèmes comme Shelly, everHome, Google Home ou Amazon Alexa, et jusqu'à six unités Balco peuvent être associées dans l'écosystème Bluetti, selon la configuration retenue. Mais pour que tout ça fonctionne intelligemment et façon autonome, il faudra toutefois prévoir l'installation d'un compteur intelligent (smart meter) dans votre tableau électrique ou opter pour des prises connectées de la marque (cf. visuel ci-dessous).
Ne plus revendre, mais stocker son énergie pour la consommer au bon moment
Bluetti arrive au bon moment. En Europe, le solaire de balcon n'est plus seulement un gadget pour bricoleurs, mais une piste de plus en plus crédible pour les locataires et les foyers qui ne disposent pas d'un toit équipé de panneaux solaires. Il répond aussi à une évolution très concrète du marché : la revente du surplus rapporte de moins en moins aux particuliers (autour de 0,04€/kWh pour certaines petites installations domestiques récentes), ce qui pousse les utilisateurs à consommer davantage leur propre électricité plutôt qu'à l'injecter dans le réseau Enedis.
C'est précisément là que les petites batteries prennent de l'intérêt. Plus le tarif de rachat baisse, plus chaque kilowattheure solaire consommé directement à la maison devient précieux. Un système comme le Balco Transfer Hub pourra donc aider à déplacer l'usage de l'énergie dans la journée : stocker quand les panneaux produisent ou pendant les heures creuses, puis restituer l'électricité au bon moment.
Attention toutefois à la réglementation en France
En France, il faudra toutefois garder un œil sur le cadre réglementaire. Même une installation pensée pour l'autoconsommation totale ne se branche pas complètement hors radar. Elle doit être déclarée à Enedis, notamment via une convention d'autoconsommation sans injection lorsque l'électricité produite n'est pas destinée à être revendue. Si l'installation injecte du surplus sur le réseau ou si elle modifie plus largement le circuit électrique du logement, les démarches peuvent devenir plus encadrées, avec des questions de raccordement, de conformité et, dans certains cas, d'attestation Consuel.
Le Balco Transfer Hub est d'ores et déjà disponible à 349 euros en France. Bluetti annonce aussi des packs avec l'Elite 300 à 1 849 euros, ou l'Elite 200 V2 à 1 499 euros (tarifs de lancement pour les packs). À 349 euros, le boîtier peut avoir du sens pour ceux qui possèdent déjà une station électrique portable compatible (et qui accepte des panneaux solaires). Les packs complets, eux, auront plus de mal à rivaliser frontalement avec les batteries domestiques fixes, souvent plus cohérentes pour un usage purement résidentiel. Sauf, bien sûr, si l'on cherche justement un système nomade capable de servir aussi bien à la maison qu'en vadrouille...
- Une énorme puissance de charge
- Connectique complète
- Compatible panneaux solaires
Réinjecter 800W signifie que le système peut fournir au réseau domestique une puissance instantanée maximale de 800 watts, via une prise, pour alimenter une partie des appareils de la maison. Ce chiffre se distingue de la capacité de la batterie (en Wh) : 800W décrit "à quelle vitesse" on peut délivrer l’énergie, pas "combien" on en a en stock. En pratique, cela convient à des charges continues modestes (box, TV, frigo hors pic de démarrage), mais pas à des gros consommateurs (four, chauffe-eau). Il faut aussi tenir compte des pointes de démarrage de certains appareils (compresseur de frigo, micro-ondes), qui peuvent dépasser la puissance nominale disponible.Comment fonctionne un système d’« autoconsommation avec stockage » pour un solaire de balcon ?
L’autoconsommation avec stockage consiste à utiliser l’électricité solaire sur place et à stocker le surplus dans une batterie plutôt que de l’injecter immédiatement sur le réseau. Le stockage permet de décaler l’usage : charger quand le soleil produit (ou quand l’électricité est moins chère) et décharger plus tard, quand la consommation du foyer augmente. Le pilotage se fait via un onduleur/convertisseur et une logique de gestion d’énergie qui arbitre entre production solaire, état de charge et besoins du logement. L’enjeu est d’augmenter le taux d’autoconsommation, c’est-à-dire la part de l’énergie solaire réellement consommée par le foyer, plutôt que perdue ou vendue à bas prix.Qu’implique en France la « convention d’autoconsommation sans injection » (CACSI) avec Enedis ?
La CACSI est une démarche déclarative auprès d’Enedis pour les installations qui produisent de l’électricité et la consomment sur place, sans volonté d’injecter sur le réseau public. Elle sert à encadrer le raccordement et à s’assurer que l’installation respecte les règles de sécurité et d’exploitation du réseau, même si l’objectif est de ne pas exporter d’énergie. Si le système peut injecter du surplus, ou s’il modifie le circuit électrique de façon plus structurante, les obligations peuvent évoluer (procédure de raccordement, exigences de conformité, et parfois attestation Consuel). L’idée clé : "branché sur une prise" ne signifie pas "hors cadre", dès lors qu’il y a production et couplage au réseau domestique.