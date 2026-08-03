Avez-vous essayé d'acheter un MacBook Air ces derniers temps ? Si oui, vous avez dû remarquer l'allongement subit des délais de livraison de ce modèle. Un allongement des délais confirmé par le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman.

« Selon des sources issues du secteur de la vente au détail, Apple aurait du mal à maintenir ce modèle d'ordinateur portable en stock et les livraisons de nouveaux appareils seraient plus limitées que jamais » explique-t-il ainsi dans son dernier article. Ce qui se confirme quand on regarde directement sur l'apple store en ligne.