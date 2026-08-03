On manque de RAM partout, et même chez Apple. Résultat, le géant américain américain subit des difficultés du côté de ses MacBook Air.
On n'est aujourd'hui plus surpris quand on entend parler d'un constructeur qui a dû augmenter ses prix à cause de la pénurie de RAM, cette dernière ayant entraîné le renchérissement des composants mémoires. Apple n'a pas échappé à cette tendance lourde, avec ses ordinateurs Mac qui ont subi une belle hausse de prix à la fin juin. Et aujourd'hui, ce sont les MacBook Air qui trinquent de la situation.
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Les temps de fourniture des MacBook Air s'allongent sous l'effet de la pénurie de RAM
Avez-vous essayé d'acheter un MacBook Air ces derniers temps ? Si oui, vous avez dû remarquer l'allongement subit des délais de livraison de ce modèle. Un allongement des délais confirmé par le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman.
« Selon des sources issues du secteur de la vente au détail, Apple aurait du mal à maintenir ce modèle d'ordinateur portable en stock et les livraisons de nouveaux appareils seraient plus limitées que jamais » explique-t-il ainsi dans son dernier article. Ce qui se confirme quand on regarde directement sur l'apple store en ligne.
La pénurie de RAM est difficile à gérer, même pour Apple
Un MacBook Air M5 de base commandé ainsi aujourd'hui ne pourra arriver chez les clients que d'ici la fin du mois d'août. Certaines combinaisons de taille d'écran, de couleur, et surtout d'options de mémoire, poussent les délais jusqu'au mois de septembre. Mark Gurman confirme que le coupable dans ce domaine serait à chercher du côté de la pénurie de RAM.
Selon ses sources, Apple a cherché à réduire le problème en s'ouvrant aux fournisseurs chinois, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Il précise aussi, information plus neuve, qu'Apple priorise en ce moment les ventes de son MacBook Pro 14 pouces de base, afin de faire le plus de place possible pour le lancement cet automne du MacBook Pro M6. À voir maintenant combien de temps va durer ce problème, et s'il est parti pour s'aggraver dans les prochains mois.