Le retour en stock des batteries officielles Valve pour le Steam Deck LCD s'accompagne d'une dramatique hausse des tarifs.
Une nouvelle qui n'augure rien de bon pour le suivi à long terme des consoles portables de Valve : le prix de la batterie officielle Valve pour le Steam Deck LCD est passé de 79,99 dollars à 129,99 dollars. Oui, ça pique.
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La batterie officielle bel et bien de retour…
Souvenez-vous, il y a près d'un mois de cela, une nouvelle faisait frémir les détenteurs de Steam Deck, en particulier du modèle doté d'une dalle LCD : Valve aurait arrêté de fournir des batteries de remplacement.
Au moment de sortir sa console portable, Valve avait mis un point d'honneur à ce que les pièces détachées puissent être aisément accessibles. Un contrat a ainsi été signé avec l'enseigne iFixit afin que celle-ci soit en mesure de fournir lesdites pièces et les outils qui vont bien. Gâchettes, croix directionnelle, boutons, mini-sticks, coque, écran… tous les composants de la console sont disponibles sur la boutique iFixit.
Bien sûr, c'est un gage de durabilité pour la machine et de nombreux usagers ont salué le travail de Valve… jusqu'à ce que cette rumeur de fin de stock pour les batteries du Steam Deck LCD ne survienne.
Heureusement, si iFixit a, dans un premier temps, confirmé ne plus être en mesure de proposer ladite batterie estampillée Valve, une mise à jour a vite été publiée. Après un échange avec Valve, iFixit a précisé que la rupture de stock n'était que temporaire et que ladite batterie – donnée pour une capacité de 40 Wh / 5 200 mAh – allait très vite revenir en stock.
En effet, quelques semaines plus tard, nous avons pu constater que la plateforme iFixit a bien été réapprovisionnée. Problème, ce réassort de la batterie ne s'est pas fait sans douleur.
… mais avec une augmentation de 62,5 % !
À l'origine, la batterie 40 Wh du Steam Deck LCD était commercialisée 79,99 dollars pour le produit seul. iFixit proposait aussi un petit bundle avec tous les outils pour démonter/monter la batterie. Un bundle qui impliquait un léger surcoût de 5 dollars. Mais quelle ne fut pas notre surprise de voir qu'après le réapprovisionnement, iFixit facture la batterie 129,99 dollars ou 134,99 dollars avec les petits accessoires de démontage/montage.
Oui, vous avez bien lu, on est passé de 79,99 dollars à 129,99 dollars, soit une augmentation de 62,5 %… sans qu'il soit possible d'imputer la chose au renchérissement de la DRAM ou de la NAND !
La chose est d'autant plus regrettable que la batterie du Steam Deck OLED est toujours au même prix : il en coûte 79,99 dollars pour un modèle d'une capacité de 50,08 Wh et donnée pour 6 470 mAh. De fait, la batterie « LCD » coûte 50 % plus cher que la batterie « OLED » tout en offrant une capacité environ 20 % inférieure. Difficile de ne pas se sentir lésé.
Les détenteurs de Steam Deck LCD pourront toujours se tourner vers le modèle de remplacement qu'iFixit avait pu dénicher quand il n'était pas sûr d'avoir de nouveaux stocks de produits officiels Valve. Cette batterie dispose de la même capacité (40,04 Wh) que le modèle officiel et ne coûte « que » 79,99 dollars, mais on perd le label Valve.
Non, le plus gênant dans tout ça reste bien la politique générale de Valve car ce qui est valable aujourd'hui sur les batteries du Steam Deck LCD a toutes les chances de se reproduire pour les batteries du Steam Deck OLED dans un ou deux ans. Peu importe combien vous êtes soigneux avec votre console, la batterie est sans doute LE composant que vous serez amenés à remplacer un jour ou l'autre. On aurait aimé un suivi plus solide de la part de Valve.