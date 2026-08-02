Souvenez-vous, il y a près d'un mois de cela, une nouvelle faisait frémir les détenteurs de Steam Deck, en particulier du modèle doté d'une dalle LCD : Valve aurait arrêté de fournir des batteries de remplacement.

Au moment de sortir sa console portable, Valve avait mis un point d'honneur à ce que les pièces détachées puissent être aisément accessibles. Un contrat a ainsi été signé avec l'enseigne iFixit afin que celle-ci soit en mesure de fournir lesdites pièces et les outils qui vont bien. Gâchettes, croix directionnelle, boutons, mini-sticks, coque, écran… tous les composants de la console sont disponibles sur la boutique iFixit.

Bien sûr, c'est un gage de durabilité pour la machine et de nombreux usagers ont salué le travail de Valve… jusqu'à ce que cette rumeur de fin de stock pour les batteries du Steam Deck LCD ne survienne.

Heureusement, si iFixit a, dans un premier temps, confirmé ne plus être en mesure de proposer ladite batterie estampillée Valve, une mise à jour a vite été publiée. Après un échange avec Valve, iFixit a précisé que la rupture de stock n'était que temporaire et que ladite batterie – donnée pour une capacité de 40 Wh / 5 200 mAh – allait très vite revenir en stock.

En effet, quelques semaines plus tard, nous avons pu constater que la plateforme iFixit a bien été réapprovisionnée. Problème, ce réassort de la batterie ne s'est pas fait sans douleur.