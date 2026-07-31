Près d'un utilisateur sur deux affirme être confronté à une arnaque sur son smartphone chaque jour, selon une enquête menée par Malwarebytes en 2025 auprès de 1 300 personnes aux États-Unis et en Europe.
Malwarebytes annonce une refonte de son application Mobile Security, disponible sur Android et iOS. L'éditeur explique l'avoir modernisé pour faire face aux scams de nouvelle génération avec des outils de protection des données personnelles.
Une détection des arnaques renforcée par l'intelligence artificielle
Selon cette même enquête, un quart des victimes rapporte avoir subi du harcèlement ou du chantage, près d'un cinquième a vu ses informations personnelles exposées et 15% ont perdu de l'argent. Malwarebytes indique par ailleurs que la moitié des personnes interrogées ne se sentent pas préparées face aux menaces IA toujours plus sophistiquées. Pourtant 55% des utilisateurs d'iPhone et 50% des utilisateurs Android estiment que la sécurité intégrée à leur smartphone suffit à les protéger.
Les arnaques par téléphone comptent parmi les cinq types d'arnaques les plus fréquemment rencontrés, d'après les données collectées par l'outil Scam Guard. Le phishing par SMS connait une forte progression et cela inclut les applications de messagerie comme WhatsApp. Malwarebytes affirme avoir détecté plus de 800 000 souches distinctes de malwares Android l'an dernier, un chiffre qui pourrait dépasser le million cette année.
Scam Guard est un outil gratuit intégré à l'application sur Android et iOS. Il s'appuie sur l'intelligence artificielle pour analyser un SMS, un email, un numéro de téléphone, un lien ou un message suspect, et indiquer s'il s'agit d'une tentative d'arnaque avec des conseils. La fonction Text and Call Protection a été retravaillée pour repérer davantage de messages indésirables. Celle-ci examine plus attentivement les liens raccourcis et repère les tournures typiques souvent associées aux arnaques sentimentales, par exemple avec des demandes d'argent inattendues. Malwarebytes dispose aussi de Call Protection, un outil qui compare chaque numéro entrant à une liste noire. Il peut donc les bloquer et/ou les signaler automatiquement. Le filtrage des appels est disponible dès maintenant sur iOS, son déploiement sur Android étant prévu plus tard cet été.
L'éditeur dispose lui-aussi d'un outil de surveillance des données personnelles. Baptisé le Digital Footprint Portal, celui-ci propose un scanner gratuit permettant de vérifier si des mots de passe ou des numéros de sécurité sociale ont déjà été exposés lors de fuites de données. De son côté, Trusted Advisor attribue à l'appareil un score de protection et suggère des actions simples pour le renforcer, comme l'ajustement de certains réglages et autorisations, le lancement d'une analyse ou la mise à jour de l'appareil. Sur iOS, le blocage publicitaire s'étend désormais aux annonces sponsorisées de Google affichées dans Safari. Sur Android, un outil de nettoyage supprime les fichiers résiduels, les données temporaires et les caches qui s'accumulent avec le temps sur l'appareil.
L'application conserve par ailleurs ses fonctions historiques sur Android avec un scanner qui détecte et supprime les malwares, les logiciels indésirables et les adwares. Il active une protection en temps réel contre les ransomwares et le phishing. Sur iOS, une surveillance des réseaux Wi-Fi alerte en cas de connexion à un point non sécurisé. Le VPN Malwarebytes Privacy repose sur le protocole WireGuard sur des serveurs RAM, avec une politique de non-conservation des journaux de connexion.