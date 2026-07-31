Selon cette même enquête, un quart des victimes rapporte avoir subi du harcèlement ou du chantage, près d'un cinquième a vu ses informations personnelles exposées et 15% ont perdu de l'argent. Malwarebytes indique par ailleurs que la moitié des personnes interrogées ne se sentent pas préparées face aux menaces IA toujours plus sophistiquées. Pourtant 55% des utilisateurs d'iPhone et 50% des utilisateurs Android estiment que la sécurité intégrée à leur smartphone suffit à les protéger.

Les arnaques par téléphone comptent parmi les cinq types d'arnaques les plus fréquemment rencontrés, d'après les données collectées par l'outil Scam Guard. Le phishing par SMS connait une forte progression et cela inclut les applications de messagerie comme WhatsApp. Malwarebytes affirme avoir détecté plus de 800 000 souches distinctes de malwares Android l'an dernier, un chiffre qui pourrait dépasser le million cette année.

Scam Guard est un outil gratuit intégré à l'application sur Android et iOS. Il s'appuie sur l'intelligence artificielle pour analyser un SMS, un email, un numéro de téléphone, un lien ou un message suspect, et indiquer s'il s'agit d'une tentative d'arnaque avec des conseils. La fonction Text and Call Protection a été retravaillée pour repérer davantage de messages indésirables. Celle-ci examine plus attentivement les liens raccourcis et repère les tournures typiques souvent associées aux arnaques sentimentales, par exemple avec des demandes d'argent inattendues. Malwarebytes dispose aussi de Call Protection, un outil qui compare chaque numéro entrant à une liste noire. Il peut donc les bloquer et/ou les signaler automatiquement. Le filtrage des appels est disponible dès maintenant sur iOS, son déploiement sur Android étant prévu plus tard cet été.