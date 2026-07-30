Des petites communes du Minnesota, loin des grandes métropoles, ont vu leurs réseaux d'eau perturbés par une cyberattaque coordonnée. La preuve que même les infrastructures les plus modestes et les plus quotidiennes sont désormais des cibles.
Une cyberattaque coordonnée a visé, les 26 et 27 juillet, les systèmes opérationnels de plus de 30 services municipaux des eaux dans l'État américain du Minnesota. Il ne s'agit pas de grandes agglomérations : Braham compte moins de 2 000 habitants. Face à l'ampleur de l'incident, les autorités ont pourtant dû déclencher une réponse à l'échelle de l'État, avec le soutien du FBI, de la CISA et de plusieurs agences fédérales.
Surtout, l'attaque ne s'est pas limitée aux réseaux informatiques administratifs. Elle a atteint le cœur physique des installations : les équipements chargés de surveiller ou de commander les stations de traitement, les châteaux d'eau et les stations de relevage.
Quand une petite ville se retrouve sans station de traitement
La conséquence la plus visible s'est produite à Braham. Selon la municipalité, les attaquants ont désactivé les commandes, entraînant l'arrêt d'un puits et de la station de traitement de l'eau pendant environ trois heures. Les habitants ont été invités à réduire leur consommation le temps de la panne, avant un retour à la normale. Aucun équipement n'aurait subi de dommage physique et la qualité de l'eau n'a pas été affectée.
D'autres communes ont également signalé des dysfonctionnements. À Plymouth, les communications cellulaires avec deux châteaux d'eau et plusieurs stations de relevage ont été coupées, obligeant les agents à poursuivre les opérations manuellement. South St. Paul et Maple Plain ont, elles aussi, désactivé ou contourné certains automatismes afin de maintenir leurs services, Maple Plain allant jusqu'à déclarer l'état d'urgence local.
Une vulnérabilité qui dépasse largement le Minnesota
À ce stade, aucun problème de contamination ou de sécurité sanitaire n'a été détecté, et aucune consigne de restriction n'est restée en vigueur. L'identité des attaquants et la méthode employée restent inconnues, même si l'attaque survient dans un climat de vigilance accrue : la CISA avait récemment alerté sur des campagnes liées à l'Iran visant des automates industriels, sans qu'aucune attribution n'ait été établie pour cet incident.
Mais au-delà du bilan, rassurant en apparence, c'est le signal qui inquiète. Si des réseaux d'eau de petites communes rurales peuvent être touchés simultanément, aucune infrastructure ne peut se considérer hors de portée. Les mêmes automatismes, les mêmes liaisons distantes et souvent les mêmes fragilités se retrouvent dans des milliers de services d'eau, d'énergie ou de transport à travers le monde. Cette fois, les équipes ont pu repasser en pilotage manuel. La question que pose cet incident est simple : combien d'infrastructures essentielles en seraient encore capables ?