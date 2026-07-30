La bêta du client Steam du 29 juillet 2026 apporte deux améliorations notables au streaming Remote Play : le support du HDR sur Steam Deck OLED et la prise en charge de l’AV1 via le client expérimental SteamRT3.
Valve avance discrètement sur la qualité de streaming de son écosystème. La mise à jour bêta du 29 juillet cible Remote Play sur plusieurs fronts : le Steam Deck OLED reçoit le support du streaming HDR, l’encodage AV1 fait son entrée via le client expérimental SteamRT3, et la plage de couleurs vidéo est améliorée sur l’ensemble des plateformes compatibles. Rien d’une révolution, mais un soin apporté à une fonctionnalité que Valve pousse depuis plusieurs années, et qui reste l’un des arguments différenciants de Steam face à des solutions tierces.
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Le streaming HDR arrive sur l’OLED, avec une plage de couleurs revue sur toutes les plateformes
C’est l’ajout le plus visible de cette bêta : le Steam Deck OLED peut désormais recevoir un flux HDR lors d’une session Remote Play. Concrètement, cela signifie que le stream envoyé depuis le PC hôte peut désormais exploiter la dynamique étendue de l’écran OLED, plutôt que d’être aplati en SDR avant d’arriver sur la console.
L’autre amélioration Remote Play concerne la plage de couleurs vidéo, revue sur toutes les plateformes prises en charge, pas uniquement sur le modèle OLED. Les notes de mise à jour restent laconiques sur ce point, sans préciser les formats ou les cas d’usage visés, mais c’est la correction la plus transversale de cette bêta. Par ailleurs, des cas supplémentaires bloquant les transferts de jeux sur réseau local ont été corrigés, un irritant signalé de longue date par une partie de la communauté.
AV1 sur SteamRT3 : le codec ouvert s’invite, mais reste sous conditions
Le support de l’AV1 ne s’active pas dans tous les contextes : il nécessite le client expérimental SteamRT3, une version distincte du client Steam Deck sur laquelle Valve travaille en parallèle.
- Tous les atouts du Steam Deck LCD
- Qualité de la dalle OLED 90 Hz
- Chauffe et autonomie optimisées
Le caractère expérimental du prérequis tempère l’enthousiasme : SteamRT3 n’est pas destiné à une utilisation quotidienne standard, et les utilisateurs qui voudront tester l’AV1 en streaming devront jongler avec deux canaux de mise à jour. Pour accéder à l’ensemble de ces nouveautés, il faut d’abord basculer le canal de mise à jour sur Bêta ou Préversion dans les paramètres système du Steam Deck. Rien d’insurmontable, mais c’est une étape supplémentaire qui n’a rien d’automatique.
Cette bêta illustre une approche caractéristique de Valve : des améliorations ciblées, livrées sans fanfare, qui s’accumulent mise à jour après mise à jour. Le streaming HDR sur OLED et l’AV1 sur SteamRT3 sont deux signaux clairs que Remote Play reste un chantier actif. La vraie inconnue, c’est le calendrier de stabilisation de SteamRT3 : tant que l'AV1 reste confiné à un client expérimental, son adoption restera marginale.