L’autre amélioration Remote Play concerne la plage de couleurs vidéo, revue sur toutes les plateformes prises en charge, pas uniquement sur le modèle OLED. Les notes de mise à jour restent laconiques sur ce point, sans préciser les formats ou les cas d’usage visés, mais c’est la correction la plus transversale de cette bêta. Par ailleurs, des cas supplémentaires bloquant les transferts de jeux sur réseau local ont été corrigés, un irritant signalé de longue date par une partie de la communauté.