Pour remplacer son airbag, Guillaume s’est tourné vers Hedin Parts, spécialiste de pièces détachées sollicité par le ministère des Transports pour développer une solution via un réseau de garages agréés. L’atelier le plus proche de son domicile, situé à deux heures de route, lui a remis un devis de 475 euros. « Je ne comprends pas pourquoi les propriétaires devraient payer », déplore-t-il.

Aux États-Unis, General Motors organise une campagne de rappel gratuite pour les Saab équipées d’airbags Takata, via une plateforme dédiée, alors qu’en France, seules les Cadillac et les Chevrolet bénéficient de cette prise en charge. Contacté par l’UFC-Que Choisir, à l’origine de cette information, le repreneur néerlandais Spyker Cars est resté muet.

Sollicité à son tour, le Service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs (SSMVM), le gendarme français des constructeurs, confirme avoir examiné les obligations juridiques de General Motors dès les premiers signalements. Contrairement à la situation américaine, dans laquelle GM avait le statut d’importateur pour les Saab, le groupe n’a exercé aucune responsabilité concernant ces véhicules dans l’Union européenne, selon les conclusions de cet examen. Un réparateur spécialisé dans la marque suédoise affirme que General Motors agissait seulement comme prestataire de service pour Saab à l’époque, une explication qui ne change rien à la facture réclamée aux propriétaires, même si Hedin Parts a négocié ce tarif au niveau le plus bas possible.