La rentrée est souvent l'occasion de créer la première boîte mail d'un enfant. Et avec my kSuite, cette messagerie est entièrement gratuite. Vous pourrez choisir une adresse personnalisée (@ik.me, @etik.com ou @ikmail.com), avec 20 Go de stockage dédié et un chiffrement intégré, le tout sans débourser un centime.

Les données de cette messagerie seront hébergées exclusivement en Suisse, un pays exigeant en termes de confidentialité. Elle offrira à votre enfant un cadre rassurant pour faire ses premiers pas dans le monde numérique, et à vous, une solution sûre qui ne vous coûte rien.