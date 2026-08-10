Fichiers administratifs à classer, mails à rédiger, devoirs des enfants à envoyer… Chaque rentrée apporte son lot d’obligations et on est vite submergé. La solution ? Tout centraliser.
Grouper les messageries, l’espace cloud et les outils de travail est primordial, surtout pour les familles. C’est pour cela que les suites bureautiques ont été inventées. Mais toutes ne se valent pas, notamment sur le plan de la confidentialité et du confort d’utilisation. C’est pourquoi my kSuite+, qui excelle dans ces domaines, est devenue indispensable aux yeux de nombreux utilisateurs.
La rentrée, un moment clé pour organiser la vie numérique de votre famille
Les suites bureautiques sont indispensables mais il faut choisir la bonne solution.
Jongler entre plusieurs services gratuits, une fausse bonne idée ?
Nous cumulons souvent plusieurs outils gratuits issus de différents fournisseurs. Pourtant, en agissant ainsi, on perd énormément de temps à se rappeler où se trouve tel fichier ou quel est le mot de passe de ses comptes…
En multipliant les outils, on augmente aussi les risques de failles et de piratages. Des désagréments qu’il est possible d’éviter en optant pour un environnement numérique centralisé.
Pourquoi il faut éviter de confier vos données et celles de vos enfants aux GAFAM
De nombreux utilisateurs font confiance à Google ou Microsoft pour gérer leurs mails et leurs documents. Mais ces fournisseurs exploitent les données à des fins commerciales et publicitaires.
Ils sont aussi soumis à des législations intrusives, comme le Cloud Act, qui permet aux autorités d’accéder aux informations même lorsqu’elles sont stockées hors des États-Unis. Pour les familles, et en particulier les plus jeunes, reprendre le contrôle est crucial.
my kSuite+, une suite tout-en-un pensée pour les familles
Véritable couteau suisse numérique, my kSuite+ réunit de nombreux outils sans lésiner sur la confidentialité.
Un espace complet et sécurisé pour tout gérer
Conforme au RGPD, my kSuite+ est la suite parfaite pour les familles. Elle inclut Service Mail, une messagerie chiffrée et sans publicité (avec stockage illimité pour les mails), kDrive, un cloud pouvant accueillir de 1 à 6 To de médias et de documents et les outils bureautiques Docs, Grids et Points d’OnlyOffice, compatibles avec les formats Microsoft. Des fonctions avancées sont aussi disponibles, comme 30 jours de backup ou l’édition de PDF.
On trouve également un agenda et un carnet d’adresses synchronisables sur tous vos appareils ainsi que des outils pour chatter (kChat), organiser des visioconférences (kMeet), partager des fichiers volumineux (SwissTransfer) ou collaborer au quotidien.
Mais ce n’est pas tout : my kSuite+ inclut également Euria, un assistant IA souverain et respectueux de votre vie privée, pour vous aider à rédiger des textes et bien plus encore.
Une première adresse mail pour votre enfant sans stresser
La rentrée est souvent l'occasion de créer la première boîte mail d'un enfant. Et avec my kSuite, cette messagerie est entièrement gratuite. Vous pourrez choisir une adresse personnalisée (@ik.me, @etik.com ou @ikmail.com), avec 20 Go de stockage dédié et un chiffrement intégré, le tout sans débourser un centime.
Les données de cette messagerie seront hébergées exclusivement en Suisse, un pays exigeant en termes de confidentialité. Elle offrira à votre enfant un cadre rassurant pour faire ses premiers pas dans le monde numérique, et à vous, une solution sûre qui ne vous coûte rien.
Une offre accessible et engagée à saisir pour la rentrée 2026
En choisissant my kSuite+ pour votre famille, vous vous assurez de tout gérer l’esprit serein, en respectant votre budget.
Infomaniak, un choix écologique et respectueux de la vie privée
Opter pour my kSuite+, c’est soutenir l’une des meilleures alternatives aux GAFAM, choisie notamment par les Nations Unies. Cette suite a été développée par Infomaniak, une entreprise indépendante suisse qui dit non aux publicités et à la revente de données. Ses infrastructures certifiées ISO 9 001, 14 001, 27 001 et 50 001 offrent des garanties de sécurité élevées pour protéger les informations de votre famille.
Également reconnue pour ses engagements écologiques et certifiée B Corp, l’entreprise Infomaniak héberge vos données dans des centres de données éco-responsables, alimentés à 100 % par des énergies renouvelables.
Profitez de my kSuite+ pour moins de 10 euros par an grâce à une offre incontournable
Le budget est central lors de la rentrée et c’est pourquoi Infomaniak vous propose my kSuite+ à 1,58 € par mois, un tarif symbolique qui couvre les coûts effectifs de ses logiciels.
Pour permettre à votre famille de mieux gérer sa vie numérique, ce fournisseur va aujourd’hui encore plus loin : en souscrivant à l’offre my kSuite+ pour 12 mois avec le code CLUBIC50, vous profiterez de 50 % de réduction. Cette suite passe donc à moins de 10 € par an, avec un stockage de 1 à 6 To. De quoi démarrer cette rentrée sur les chapeaux de roues !
Infomaniak kSuite rassemble les principaux outils nécessaires pour communiquer, stocker des fichiers et collaborer en ligne. Son hébergement en Suisse intéresse les particuliers, indépendants et organisations sensibles à la maîtrise de leurs données. La lisibilité des offres reste son principal compromis. Certaines fonctions importantes, dont Microsoft Office Online, les capacités avancées d’Euria ou la gestion SSO et SCIM, nécessitent une formule supérieure.
- Données hébergées en Suisse
- Outils collaboratifs intégrés
- Applications multiplateformes
- Compte Infomaniak requis
- Microsoft Office sur offres avancées
- Lite Sync absent de Linux
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