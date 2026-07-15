Cet été, Aiper proposer diverses promotions concernant ses équipements intelligents capables de simplifier l’entretien au quotidien. Entre robot-piscine nouvelle génération et arrosage connecté, la marque dévoile une offre spéciale pour profiter de ses technologies à prix réduit.
Avec les (très) hautes températures, voilà quelques semaines déjà que la piscine est redevenue l’attraction principale du jardin. Mais les propriétaires le savent, garder un bassin propre et un extérieur bien entretenu demande du temps, de l’organisation… et parfois pas mal d’énergie.
C’est précisément sur ce terrain qu’Aiper entend faire la différence. La marque spécialisée dans les solutions intelligentes pour l’entretien extérieur propose aujourd’hui des équipements conçus pour automatiser les corvées et laisser davantage de place au plaisir. À partir du 15 juillet, une opération spéciale permet notamment de profiter de tarifs exclusifs, d’une offre de reprise avantageuse et d’un programme de fidélité renforcé.
Parmi les équipements mis en avant, deux produits incarnent cette volonté de rendre l’entretien plus simple : le robot de piscine Scuba V3 et le système d’arrosage intelligent IrriSense 2, qui va permettre d’arroser efficacement le jardin à notre place.
Aiper Scuba V3 : un robot de piscine pensé pour profiter davantage du bassin
L’opération est quotidienne, telle une coutume estivale (dont on se passerait parfois volontiers), un bassin propre nécessite un nettoyage régulier, les poussières, feuilles, débris et autres traces diverses pouvant rapidement gâcher l’expérience. Avec le Scuba V3, Aiper propose une solution autonome capable de prendre en charge cette tâche à la place de l’utilisateur.
La promesse est simple, on laisse le robot travailler pendant que l’on profite de son temps libre. Pour cela, le Scuba V3 mise sur une approche sans fil et intelligente, avec une conception pensée pour parcourir efficacement le bassin et assurer un nettoyage régulier. L’aspiration est fixée à 18 169 LPH, tandis que la filtration multicouche (180µ et 3µ) permet de piéger feuilles, sable fin, poussière et pollen.
Au-delà de son aspect pratique, ce type d’équipement répond aussi à une évolution des usages. Les propriétaires de piscine recherchent désormais des appareils capables de fonctionner de manière plus indépendante, avec moins d’interventions manuelles et une prise en main toujours plus intuitive. Le Scuba V3 assure le nettoyage du fond bien sûr, mais aussi des parois, de la ligne d’eau et même des marches.
Aiper IrriSense 2 : l’arrosage intelligent pour un jardin toujours au top
Une belle piscine mérite souvent un jardin à sa hauteur. Encore faut-il réussir à conserver un jardin agréable malgré les périodes de chaleur et les restrictions d'eau éventuelles. C’est là qu’intervient l’IrriSense 2, un système d’arrosage intelligent conçu pour automatiser l’entretien des espaces verts, et que nous avons pu tester sur Clubic.
L’objectif de l’Aiper IrriSense 2 est d’apporter l’eau nécessaire au bon moment, sans avoir à multiplier les réglages ou surveiller constamment l’arrosage. Grâce à une approche connectée, le système permet de mieux gérer l’irrigation et d’adapter son utilisation aux besoins réels du jardin.
Cette logique d’optimisation devient particulièrement intéressante en été, lorsque chaque goutte compte. Plutôt que d’arroser de manière approximative, l’IrriSense 2 propose une solution plus précise, pensée pour simplifier la vie des utilisateurs tout en favorisant une utilisation plus maîtrisée des ressources.
Comme pour les robots de piscine, l’idée n’est pas seulement d’ajouter un appareil connecté dans son extérieur, mais bien de supprimer une contrainte quotidienne. Le jardin reste entretenu, avec la possibilité d’ajuster avec précision la surface à arroser depuis l’application mobile, tandis que le propriétaire récupère du temps pour profiter pleinement de ses espaces extérieurs.
L'IrriSense 2 d'Aiper se veut « 3-en-1 », en regroupant en un seul appareil intelligent trois éléments indispensables d'un système d'arrosage digne de ce nom. On y retrouve un programmateur connecté (pour gérer les horaires, les zones, les routines…), une électrovanne (pour ouvrir et fermer automatiquement l'arrivée d'eau), ainsi qu'un arroseur rotatif (pour distribuer l'eau sur toute la surface), le tout pilotable depuis une application mobile.
L’IrriSense couvre jusqu’à 445 m² avec une portée de pulvérisation de 12 m, soit de quoi gérer parfaitement les pelouses de petite et moyenne taille, avec en prime une technologie EvenRain qui simule une pluie naturelle pour distribuer l’eau uniformément, évitant l’érosion du sol provoquée parfois par un débit trop brutal.
L’opération lancée par Aiper ajoute plusieurs avantages pour accompagner les acheteurs. En plus des réductions membres (de 3 à 5 %), les utilisateurs peuvent échanger leur ancien appareil de nettoyage de piscine, quelle que soit sa marque, afin d’obtenir jusqu’à 300 € de remise sur l’achat d’un nouveau produit Aiper.
Enfin, toute commande passée pendant la période promotionnelle permet de cumuler le double de points de fidélité, avec la possibilité de les utiliser ensuite contre des produits, des bons de réduction ou des articles Aiper.