La promesse est simple, on laisse le robot travailler pendant que l’on profite de son temps libre. Pour cela, le Scuba V3 mise sur une approche sans fil et intelligente, avec une conception pensée pour parcourir efficacement le bassin et assurer un nettoyage régulier. L’aspiration est fixée à 18 169 LPH, tandis que la filtration multicouche (180µ et 3µ) permet de piéger feuilles, sable fin, poussière et pollen.