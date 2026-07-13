C'est précisément pour répondre à ce besoin que Beatbot propose le Sora 30, un robot de piscine sans fil nouvelle génération. Plus qu'un simple aspirateur autonome, il mise sur une approche intelligente du nettoyage grâce à l'IA et à une détection par ultrasons, afin d'offrir une couverture plus complète et un fonctionnement plus fiable. Cerise sur le gâteau, il bénéficie actuellement d'une importante remise estivale, avec un tarif ramené à 579 € au lieu de 899 € jusqu'au 19 juillet (puis 609 € jusqu'au 2 août).