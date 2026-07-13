Avec le Beatbot Sora 30, le nettoyage de votre piscine passe à la vitesse supérieure grâce à un robot intelligent 3-en-1, pensé pour simplifier le quotidien, tout en profitant d'une promotion estivale particulièrement attractive.
On souhaite tous profiter pleinement d'une eau propre et cristalline… mais encore faut-il pour cela entretenir régulièrement sa piscine. Une tâche souvent chronophage (parfois ingrate), avec des débris qui s'accumulent quotidiennement au fond du bassin, sur les parois, au niveau de la ligne d'eau…
C'est précisément pour répondre à ce besoin que Beatbot propose le Sora 30, un robot de piscine sans fil nouvelle génération. Plus qu'un simple aspirateur autonome, il mise sur une approche intelligente du nettoyage grâce à l'IA et à une détection par ultrasons, afin d'offrir une couverture plus complète et un fonctionnement plus fiable. Cerise sur le gâteau, il bénéficie actuellement d'une importante remise estivale, avec un tarif ramené à 579 € au lieu de 899 € jusqu'au 19 juillet (puis 609 € jusqu'au 2 août).
Un nettoyage 3-en-1 pour une piscine impeccable au quotidien
Les robots d'entrée de gamme se concentrent généralement sur le fond du bassin. Le Beatbot Sora 30 va plus loin, avec un nettoyage 3-en-1, capable de prendre en charge le fond donc, mais aussi les parois et la ligne d'eau, le tout, en une seule intervention.
Cette couverture plus complète permet d'éviter l'accumulation des saletés dans les zones souvent négligées, tout en limitant le développement des dépôts qui peuvent apparaître au fil des jours. Cela permet de profiter d’une piscine propre plus longtemps, avec (beaucoup) moins d'efforts de votre côté.
Pensé pour un usage quotidien, le Sora 30 répond aux besoins des propriétaires qui souhaitent automatiser l'entretien de leur bassin, sans pour autant investir dans un modèle ultra haut de gamme. Son fonctionnement entièrement sans fil évite également les contraintes liées aux câbles, offrant davantage de liberté lors de chaque cycle de nettoyage.
Une intelligence artificielle qui améliore réellement le nettoyage
L'autre atout du Beatbot Sora 30 réside dans son système SonicSense AI Ultrasonic Obstacle Avoidance. Derrière ce nom se cache une technologie de détection par ultrasons, assistée par intelligence artificielle.
Contrairement aux systèmes reposant uniquement sur des capteurs infrarouges, cette solution se montre moins sensible aux perturbations liées aux conditions rencontrées dans une piscine. Le robot identifie plus efficacement les obstacles présents dans le bassin et adapte sa trajectoire afin d'éviter les blocages inutiles.
Cette navigation plus intelligente permet également d'optimiser les déplacements du robot. Plutôt que de multiplier les passages aléatoires, le Sora 30 planifie son parcours de manière plus efficace afin de couvrir davantage de surface, tout en limitant les oublis.
Pour l'utilisateur, cela se traduit par une expérience plus sereine, on lance le nettoyage, et le robot s'occupe du reste avec un minimum d'intervention.
Une offre estivale particulièrement intéressante
Si vous envisagiez de vous équiper avant les vacances, le timing est on ne peut plus idéal. Le Beatbot Sora 30 profite actuellement d'une réduction importante qui le rend particulièrement compétitif face aux modèles concurrents.
Jusqu'au 19 juillet, son tarif passe de 899 € à seulement 579 €, soit 320 € de remise. Une fois cette première période terminée, le robot restera proposé à 609 € jusqu'au 2 août, ce qui représente encore une économie substantielle par rapport à son prix public.
Pour les propriétaires de piscine qui recherchent un robot capable d'assurer un entretien quotidien complet, sans multiplier les manipulations et sans exploser le budget, le Beatbot Sora 30 apparaît comme une solution particulièrement pertinente, avec un allié de choix pour profiter pleinement de la saison estivale, tout en passant nettement moins de temps à entretenir son bassin.