CVE-2026-48282 n’a rien d’un bug mineur. Adobe lui attribue la note maximale de gravité, soit un score CVSS de 10/10. La faille peut être exploitée à distance, sans authentification préalable, sans privilège particulier et sans interaction de la victime. Dans le pire des cas, elle permettrait à un attaquant d’exécuter du code arbitraire sur un serveur ColdFusion non patché.

Le problème relève d’un path traversal, une faiblesse qui permet de sortir du chemin de fichiers normalement autorisé. Sur un serveur exposé, ce type de faille peut vite devenir critique, notamment lorsque l’application concernée sert de porte d’entrée vers des services internes ou à des données sensibles. Les correctifs sont disponibles via ColdFusion 2025 Update 10 et ColdFusion 2023 Update 21.