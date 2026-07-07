Avec l’EW270Q, BenQ vise les utilisateurs qui font tout avec le même écran : télétravail, jeu, séries, etc. Diagonale de 27 pouces, dalle Quad HD, fréquence de rafraîchissement à 200 Hz, prise USB-C 65 watts et enceintes intégrées composent une fiche technique pensée pour les usages du quotidien sans faire un trou dans le compte en banque.
Un moniteur grand public qui sert aussi bien à travailler qu'à se divertir, c'est précisément ce terrain hybride que vise le BenQ EW270Q, un écran 27 pouces qui cherche moins à impressionner les hardcore gamers qu’à devenir le centre discret d’un bureau polyvalent.
Un 27 pouces QHD qui mise sur la fluidité
Le moniteur BenQ EW270Q repose sur une dalle IPS de 27 pouces (diagonale de 68,6 cm) en définition Quad HD, soit 2 560 points par 1 440. Le taux de rafraîchissement monte à 200 Hz avec un temps de réponse annoncé à 1 ms en overdrive et la prise en charge du rafraîchissement variable d'AMD, FreeSync Premium. De quoi offrir une image fluide au quotidien, tout en gardant assez de répondant pour jouer dans de bonnes conditions.
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BenQ ajoute aussi sa technologie HDRi, chargée d’ajuster luminosité et contraste selon le contenu affiché et l’éclairage ambiant. La couverture annoncée de 90% du DCI-P3 parle davantage aux usages multimédias qu’à la création professionnelle exigeante. La luminosité de 350 nits rappelle d’ailleurs qu’il ne s’agit pas d’un moniteur HDR haut de gamme, mais plutôt d’un écran pensé pour un usage mixte.
Un seul câble pour le PC, du son pour les séries
La connectique va dans le même sens. Le port USB-C Power Delivery à 65 watts permet de relier à l'écran et recharger un ordinateur portable avec un seul et unique câble. HDMI 2.0 (oui, vous avez bien lu), DisplayPort 1.4 et prise audio pour un casque complètent l’ensemble. Le moniteur intègre aussi deux haut-parleurs de 5 watts, six modes audio et le logiciel Display Pilot 2 avec réglages rapides, égaliseur et minuteur Pomodoro pour vous aider à faire des pauses et relever la tête de temps en temps.
Bien que non réglable en hauteur (quel dommage !), le pied permet d'incliner l'écran de -5° à 20° et autorise une rotation latérale de ±20. Un compromis heureusement compensé par un prix de vente assez serré (199€ TTC prix officiel). Un moniteur 27 pouces qui semble idéal pour un télétravailleur ou un étudiant. De là à l'ajouter discrètement à la liste des fournitures pour la prochaine rentrée scolaire ?