Un moniteur grand public qui sert aussi bien à travailler qu'à se divertir, c'est précisément ce terrain hybride que vise le BenQ EW270Q, un écran 27 pouces qui cherche moins à impressionner les hardcore gamers qu’à devenir le centre discret d’un bureau polyvalent.

Un 27 pouces QHD qui mise sur la fluidité

Le moniteur BenQ EW270Q repose sur une dalle IPS de 27 pouces (diagonale de 68,6 cm) en définition Quad HD, soit 2 560 points par 1 440. Le taux de rafraîchissement monte à 200 Hz avec un temps de réponse annoncé à 1 ms en overdrive et la prise en charge du rafraîchissement variable d'AMD, FreeSync Premium. De quoi offrir une image fluide au quotidien, tout en gardant assez de répondant pour jouer dans de bonnes conditions.