Fini le simple « mouvement détecté » : l’app Maison pourra désormais décrire précisément une scène captée par une caméra compatible HomeKit, avec des formulations qui explicitent ce que la caméra a vu. Maison pourra vous dire si un homme portant une casquette était devant votre porte, ou si un enfant est passé dans votre jardin. Une avancée qui transforme radicalement l’utilité d’une notification, jusqu’ici réduite à une alerte générique peu exploitable.

L'intelligence artificielle permet également de rechercher des séquences en langage naturel, de fusionner en une seule vidéo le déplacement d’une personne captée par plusieurs caméras différentes, et de générer un résumé des événements marquants de la journée. L’ensemble de ces traitements peut monter jusqu’à une résolution 4K, à condition que le matériel installé le prenne en charge.

Ces capacités exigent cependant davantage de stockage et de puissance de calcul pour analyser l’ensemble des flux vidéo. Apple a tranché la question de façon radicale : ces fonctions ne seront accessibles qu’aux abonnés disposant d’un forfait iCloud+ d’au moins 2 To, facturé 9,99 euros par mois, ou d'un abonnement Apple One Premium à 34,99 € en Europe, qui inclut cette capacité dès son offre de base.