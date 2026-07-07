Apple vient de préciser les conditions d’accès aux nouvelles fonctions Apple Intelligence de l’app Maison sur iOS 27. Un détail glissé dans les notes de la troisième bêta passe presque inaperçu, mais il concerne directement votre porte-monnaie.
Lors de la WWDC, Apple avait évoqué la nécessité d’un abonnement iCloud+ pour profiter de certaines fonctions Apple Intelligence, sans jamais préciser lequel. Le mystère vient d’être levé à l’occasion de la troisième bêta de macOS Golden Gate, disponible depuis ce lundi. Et la réponse risque de surprendre les utilisateurs les moins équipés en stockage cloud, puisque toutes les formules ne donneront pas accès aux mêmes avantages.
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Un forfait à 2 To obligatoire pour les nouvelles fonctions
Fini le simple « mouvement détecté » : l’app Maison pourra désormais décrire précisément une scène captée par une caméra compatible HomeKit, avec des formulations qui explicitent ce que la caméra a vu. Maison pourra vous dire si un homme portant une casquette était devant votre porte, ou si un enfant est passé dans votre jardin. Une avancée qui transforme radicalement l’utilité d’une notification, jusqu’ici réduite à une alerte générique peu exploitable.
L'intelligence artificielle permet également de rechercher des séquences en langage naturel, de fusionner en une seule vidéo le déplacement d’une personne captée par plusieurs caméras différentes, et de générer un résumé des événements marquants de la journée. L’ensemble de ces traitements peut monter jusqu’à une résolution 4K, à condition que le matériel installé le prenne en charge.
Ces capacités exigent cependant davantage de stockage et de puissance de calcul pour analyser l’ensemble des flux vidéo. Apple a tranché la question de façon radicale : ces fonctions ne seront accessibles qu’aux abonnés disposant d’un forfait iCloud+ d’au moins 2 To, facturé 9,99 euros par mois, ou d'un abonnement Apple One Premium à 34,99 € en Europe, qui inclut cette capacité dès son offre de base.
Un stockage vidéo qui n’entame pas le quota personnel
Cette exigence s’ajoute à une contrainte déjà présente : le stockage vidéo HomeKit Secure Video a toujours nécessité un abonnement iCloud payant. Le palier à 50 Go couvre une seule caméra, celui à 200 Go jusqu’à cinq, et seule la formule à 2 To autorise un nombre illimité d’appareils connectés, en plus de débloquer désormais l’ensemble des nouveautés dopées à l'’’IA.
Bonne nouvelle tout de même : le stockage occupé par les vidéos HomeKit Secure Video ne vient pas grignoter l’espace disponible sur le forfait iCloud+. Les 2 To restent donc intégralement disponibles pour les photos, sauvegardes et autres documents personnels, quel que soit le volume d’enregistrements accumulés par les caméras.
Reste que pour les foyers équipés d’un simple forfait d’entrée de gamme, la note s’annonce plus salée que prévu. Ceux qui souhaitent profiter des résumés intelligents et de la recherche par description devront revoir leur abonnement à la hausse, même s’ils n’ont besoin que d’une poignée de gigaoctets pour leurs autres usages iCloud.
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